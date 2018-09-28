台湾修法限制大陆居民入台

内政部移民署预告修正《大陆地区人民进入台湾地区许可办法》，明定大陆人民来台交流项目共 23 项。健检医美期限由 6 个月缩短至 3 个月，并严审涉及机敏或有疑虑者，曾任大陆地区党务、军事等政治机关职务者，可限制入台或注销入出境许可证。





内政部移民署表示，政府开放两岸交流已经超过 30 年，两岸互动热络，但大陆地区人民申请来台停留法规分散，这次修正是为兼顾大陆地区人民来台交流常态化及人流安全管理政策，并针对人道关怀的情况，给予明确律定，以符合实务需求。





这次修法除了缩短健检医美证件效期，也增订并缩短短期探亲及长期探亲停留期限，移民署说明，这是避免造成被探对象在台效期不够，例如陆生就学或研修生在台效期不足一个月，而申请人仍可入境停留一个月的状况。





移民署在修法说明中指出，为利于人流安全管理，除了现行限制现任大陆机敏职务者来台，草案新增曾任大陆地区党务军事行政或具政治性机关团体职务或成员可限制来台；申请人或代邀、代申请人曾伪造陈述不实，注销或废止入出境许可；负责大陆人民来台的保证人需确保其依限离境。





人道关怀方面，草案放宽大陆配偶亲属来台短期探亲资格，增订台湾地区人民之三亲等内血亲的配偶及经许可在台湾地区依亲居留或长期居留者之二亲等内血亲及其配偶，得申请来台短期探亲。





【台湾联合新闻网 9 月 26 日报道】蔡政府执政后，两岸陷入实质僵局，在中国大陆不断祭出相关惠台措施之际，我方却研拟修法，以人道关怀作为包装，实质上却严审、限缩大陆人士来台。两岸持续过招，陆方透过具体诱因，敞开双臂盼台人赴陆，我方却筑起高墙，将陆人视为寇仇，一来一往间，高下不难评判。





民进党执政后，因两岸缺乏政治对话与互信基础，官方交流全部停摆，大陆持续以软硬两手策略，对台拉拢与压迫。硬的一手，挖我邦交国、阻挠我参与国际组织；软的一手，则透过 31 项对台措施及核发港澳台居住证，盼吸引国人更多在陆生活与赴陆发展。





面对大陆的 “ 硬 ” ，我政府以人流管理之名，将脑筋动到严审大陆人士来台，包括曾任大陆地区党政军或来台参访人员身份涉及机敏者，都将加严核发与加强管制。





不可讳言，陆方来台交流的学者、民间人士，过去可能都有党政军相关背景，但若因此便先带着 “ 有色眼镜 ” ，强行防堵，不啻与台湾崇尚的自由民主价值相违背。类似的严审限缩陆人来台，将持续造成两岸火车对撞。由于两岸官方缺乏对话管道，陆台双边早已 “ 依自我的想象 ” ，而非实质两岸现状来制定两岸相关措施与政策。与其硬碰硬，执政当局更应思考，如何让两岸恢复善意及有意义的对话。





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