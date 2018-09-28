美国喜剧演员比尔·科斯比因性侵被判处3到10年监禁





西媒称，美国喜剧演员比尔 · 科斯比因性侵被判处 3 到 10 年监禁。





据西班牙《国家报》网站 9 月 25 日报道，美国喜剧演员比尔 · 科斯被指控在 14 年前对受害人安德烈娅 · 康斯坦德实施下药和性侵。宾夕法尼亚州诺里斯敦的一名法官史蒂夫 · 奥尼尔判处这位曾有 “ 天才老爹 ” 之称的 81 岁喜剧演员 3 至 10 年监禁。法官要求科斯比立即入狱服刑，并将其列为 “ 性暴力掠夺者 ” 。





根据宾夕法尼亚州法律，科斯比至少要坐满 3 年牢才能获得申请假释出狱的资格。他的律师宣布将提起上诉。报道称，科斯比本人否认了这些指控，辩称所有的性关系都是在得到对方同意的情况下发生的。他的三项定罪每项都面临 10 年的监禁，法官同意将他的三项定罪合并判决后，他面临最长 10 年监禁。





“ 现在是正义到来的时刻了，科斯比先生。 ” 奥尼尔法官在宣判时说，并反复强调了康斯坦德在起诉书中控诉科斯比摧毁了她 “ 宝贵和青春的灵魂 ” 。 “ 这是一条通往正义的漫长的道路。 ” 律师格洛里娅 · 奥尔雷德接受媒体采访时表示。她强调科斯比从未表现出任何悔意。





另一方面，科斯比的一名发言人埃博妮 · 本松称针对科斯比的判决是建立在 “ 伪造的证据 ” 基础上的 “ 严重的不公正判决 ” 。





报道称，科斯比在法警押送下走出法庭，他低着头，双手被铐住，此前一脸微笑走入法庭时所穿的外套和戴着的领带已然脱下。半个世纪以来，科斯比一直是美国流行文化的一大支柱。这位非洲裔美国喜剧演员曾通过与美全国广播公司达成协议制作自己剧集成功打破了主导好莱坞的种族壁垒。因此，他曾代表了纯粹的美国梦，表明无论社会阶层和肤色如何，只要有天赋、肯吃苦，都可以攀上高峰。





而如今，在经过 4 年的法庭辩论后，一切都崩塌了。针对科斯比的首次审判曾因陪审团意见不一致而被宣布无效，但第二次他就没有这么幸运了。 2018 年 4 月，科斯比性侵罪名成立，并获准保释等候判刑。





报道称，自 2015 年开始，有超过 60 名女性声称科斯比曾对她们实施性侵，时间跨度在 1960 年至 2000 年间。由于追诉时效等原因，只有康斯坦德的指控被立为刑事案。在 2018 年 4 月的审判中，有另外五名女性愿意作证，称科斯比对她们下了药并性侵了她们。





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