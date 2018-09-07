斯里兰卡爆发大规模示威 抗议政府出卖港口给中国





斯里兰卡几天来爆发多起示威集会，抗议政府卖国、贪污， 出卖港口给中国，要求政府下台。





9 月 5 日星期三，数万名抗议者在前总统拉贾帕克萨的带领下，封堵了首都科伦坡的一些主要道路，造成附近的学校停课，很多公司提前让员工下班。





抗议活动的组织者之一、议会议员谷纳沃丹说，他们的诉求是抗议政府违背民意出售国家资产，造成人民生活费用大幅度上涨，政府又强行增加税收，造成民不聊生。





根据一份有效期长达 99 年的租约，无力偿还中国债务的斯里兰卡在去年年底正式将具有战略意义的汉班托塔 (Hambantota) 港移交给中国，使北京在印度洋有了一个关键的立足点。反对派人士一直强烈批评说， 这一交易威胁到了斯里兰卡的主权。





在中国的 “ 一带一路 ” 计划之下， 中国近年来加强了在印度洋的存在，投资了数十亿美元，修建港口设施和规划海上贸易路线。在这个过程中，像斯里兰卡这样的小国背上了 80 多亿美元（约合 530 亿元人民币）的债务。





中国驻斯里兰卡大使馆网站发布消息提醒中国公民说， “ 近期，斯里兰卡政治集会、游行罢工较多，中国驻斯里兰卡使馆提醒在斯中国公民避免围观，注意人身财产安全。 ”





本届斯里兰卡议会的任期到在 2020 年 8 月为止，除非经三分之二的议员投票同意解散议会，否则不能在 2020 年 2 月前举行选举， 这意味着现任政府还有 1 年多的时间才能面临改选。





在 2015 年的大选中因贪污丑闻等 败给了现任总统西里塞拉贾的拉贾帕克萨已经宣布要再次参选， 角逐总统。他曾在 2005 年到 2015 年间担任总统， 在任期内，他成功地结束了长达 25 年的内战。也是在他的执政期间斯里兰卡出现了大量中国援建项目，其中包括汉班托塔港口。





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