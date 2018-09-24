美拟收紧“绿卡”身份认定 想移民必须能养活自己

美国国土安全部 22 日提议，对移民申请永久居留、即所谓 “ 绿卡 ” 作更严苛审查，包括是否领受过食品、医疗和住房等非现金形式公共福利。

领受这些福利将成为申请者 “ 减分项 ” 。按国土安全部长科斯特珍 · 尼尔森的说法，所有想要移民美国的人必须证明，他们能够养活自己。

[ 避免财政负担 ]

国土安全部提议，就永久居留申请者的身份认定，移民部门官员扩大考虑范围，包括申请者是否领受过住房等非现金形式公共福利，以判断他们今后是否会成为美国公共财政 “ 负担 ” 。

美国移民准则 1999 年出台至今，要求移民官员甄别并拒绝可能的 “ 政府救济受益人 ” 。这些受益人通常指 “ 主要依靠政府救济生活 ” ，包括直接领取现金救济或依靠政府资助的长期救济项目，但不涉及食品、医疗和住房等非现金形式的福利。路透社报道，相对于现行操作规程，国土安全部最新举措可谓 “ 大转向 ” 。

国土安全部长尼尔森说： “ 依据长期以来的联邦法律，那些寻求移民美国的人必须证明自己能够在经济上负担自身生活。这项举措将贯彻国会通过的法律，即推动移民自给自足并以确保他们不会成为美国纳税人负担的方式保护有限资源。 ”

[ 再遭舆论谴责 ]





美国官员说，国土安全部今后数周将在《联邦政府纪事》发布这项新举措。公众有 60 天时间发表看法，国土安全部将根据公众意见对新举措作调整，形成最终版本。整个过程预计耗时数月。

路透社报道，新举措适用于获取永久居留身份，而非已经获得这一身份、有意寻求美国公民身份的移民。

国土安全部今年初开始草拟新举措。反对者批评这一做法，认为美国总统唐纳德 · 特朗普政府钻法律空子，绕过国会立法程序打压移民。

另外，批评者认为，把获得食品、医疗和住房等非现金形式福利设为 “ 减分项 ” ，特朗普政府有意迫使移民及其家人远离这些福利，将对他们的健康和生活产生不利影响。

特朗普就任以来，就移民事务推行强硬政策，主张限制移民并提出修建边境隔离墙、废除

“

连锁移民

”

和

“

绿卡抽签

”

项目、推行

“

骨肉分离

”

等移民政策并颁布针对多国公民的旅行禁令。这些主张和举措不断受到政界和法律界人士挑战。

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