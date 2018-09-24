军购订单有猫腻？莫迪被指背叛印度面临辞职压力

围绕印度与法国两年前签署的一份军购合同，法国前总统弗朗索瓦 · 奥朗德 21 日说，印度政府对法国方面选择印度当地合作伙伴施加过影响。

这一说法引发印度国内对军购合同涉嫌腐败的怀疑，反对党指认总理纳伦德拉 · 莫迪 “ 背叛印度 ” ，要求他引咎辞职。

[ 奥朗德爆料 ]

印度 2016 年 9 月与法国签署军购合同，向后者购买 36 架 “ 阵风 ” 战斗机，估算合同金额 87 亿美元。这笔订单在奥朗德任内签署，由法国达索飞机制造公司制造。

根据印度防务采购有关规定，与印度签署军售合同的外国企业必须在印度国内作合同金额 30% 以上的投资，以帮助印度打造国防制造业基础、摆脱进口依赖。鉴于此，达索飞机制造公司选择印度信实防务公司作为合作伙伴。

法国媒体 “ 梅迪亚帕 ” 新闻网站 21 日报道，奥朗德接受采访时说，印方曾向达索飞机制造公司施压，以便让后者选择信实防务公司。

“ 我们别无选择， ” 奥朗德说， “ 接受了（印方）指定的合作方。 ”

[ 反对党追责 ]

印度反对党一直对 2016 年 9 月签署的这份军售合同不满，认定交易过程不透明、莫迪政府 “ 买贵了 ” 。

近几个月来，反对党质问莫迪政府，法方为何会选择印度富豪阿尼尔 · 安巴尼名下的信实防务公司，而不是有数十年飞机制造经验的国营企业印度斯坦航空有限公司。

奥朗德 “ 施压 ” 说法一出，印度国内追责莫迪的呼声骤起。

主要反对党、印度国民大会党主席拉胡尔 · 甘地 22 日在社交媒体 “ 推特 ” 上说： “ 总理暗中干预谈判并改变了 ‘ 阵风 ’ 战斗机订单。多亏弗朗索瓦 · 奥朗德，我们现在知道他私下把一份数以十亿美元计的订单送给了 …… 阿尼尔 · 安巴尼。 ”

拉胡尔在推特上写道： “ 总理背叛了印度。 ”

国大党议会上院议员阿南德 · 夏尔马说，莫迪 2014 年就任时承诺让印度摆脱腐败，而现在他已经在道德层面丧失继续执政的权利。





除国大党，一些小反对党同样加入声讨莫迪的队伍。

[ 多方忙否认 ]

莫迪办公室 21 日没有就 “ 施压 ” 一说作回应。不过，印度国防部、法国外交部和达索飞机制造公司都否认双方政府曾介入选择印方合作伙伴。

印度国防部在 “ 推特 ” 上说，他们正在查证奥朗德的说法， “ 我们重申，不论印度或法国政府就商业决定都没有发言权 ” 。

信实防务公司没有立即回应。达索飞机制造公司否认奥朗德的说法，称与信实防务合作 “ 是达索飞机制造公司的选择 ” 。

法国外交部发表一份声明，否认法国政府干涉法国企业对印度合作伙伴的选择，说 “ 就选择最适合的印度工业伙伴，法国企业有完全自主权 ” 。

路透社报道，印方希望借

“

阵风

”

战斗机军购合同深化与法国之间的战略关系，而达索飞机制造公司则希望这笔合同能为它在印度赢得更多战斗机订单。

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