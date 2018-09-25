欧盟启动中国“一带一路”倡议的替代计划

欧洲联盟有发起刚开始并不起眼、但最终却变得非同小可的项目的习惯。而这很可能就是欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡 · 莫盖里尼刚刚对外宣布的一项倡议的命运。它带有 —— 也许是故意的 ——“ 新互联互通战略 ” 这样乏味的标题。





但这份听起来平淡无奇的文件却代表着一个激动人心的抱负：这无异于是欧盟决心通过提供一种与中国 “ 一带一路 ” 倡议相抗衡的欧洲方案，来向中国发起挑战。





欧洲外围的国家曾经由于中国声称它们将成为从亚洲前往欧洲的 “ 通道 ”“ 桥梁 ” 或 “ 跳板 ”—— 只要它们接受中国的修路工程或欢迎希望建设或管理港口的中国企业 —— 而受宠若惊。随着这些项目更加接近欧洲，日益明显的是，中国的 “ 一带一路 ” 倡议对欧盟的某些基本目标构成了挑战。





首先是大型公共工程公开招标的原则，而这是中国企业经常回避的做法。在推进其 “ 一带一路 ” 倡议时，中国还似乎无视对等原则。中国对比利时、荷兰、西班牙、意大利以及 —— 最令人瞩目的 —— 希腊港口的全部或部分收购具有重大战略意义。





如果这些收购只是正常的经济交易，那么为什么欧洲企业无法收购中国境内类似的港口资产？而最令欧盟政府厌烦的是中国利用 “ 一带一路 ” 计划所获得的影响力左右欧洲政治决策过程以及 —— 欧盟官员所认为的 —— 损害欧盟团结的能力的增强。





欧盟现在打算为处于中国和欧洲之间这片大陆各地的未来基础设施建设提供自己的资金和专业技术。





正如莫盖里尼在公布欧洲的计划时尖锐地指出的，欧盟将意在 “ 促进可持续性，主张投资应尊重劳工权利，而不是造成政治或金融依赖，并保证企业公平的竞争环境 ”—— 欧盟官员指责中国没有认真对待所有这些问题。存在障碍吗？是的，有很多。首先，莫盖里尼宣布的这份长达 13 页的战略文件没有就资金做出具体的承诺。





而且，即使该计划整体上获得欧盟通过，但它也要到 2021 年才能获得实施。此外，在此之前，莫盖里尼和她的担任欧盟各成员国外交政策负责人的同僚们都有可能被替换掉，而且他们或许会有不同的优先事项。尽管如此，欧洲的 “ 新互联互通战略 ” 是重要的，并且需要加以密切关注。





因为，尽管欧盟确实并不打算与中国比拼投入此类计划的庞大资源，但欧洲的计划仍将具有充足的财政实力。





这项新战略还将利用欧盟的主要优势，即其内部市场的规模（也就是说，它拥有的承包商、工程和建筑公司要比中国多得多，而且几乎所有都是私营企业）、其在创建跨境网络和建立伙伴关系方面的无可匹敌的专长以及无可置疑的投资动员能力。人们希望，所有这些因素给该计划带来推动，并为欧洲提供独特的优势。





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