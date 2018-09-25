伊朗直指“美国走狗”是制造恐袭“幕后黑手”

外媒称，伊朗最高领袖哈梅内伊 22 日说，发生在伊朗西南部城市阿瓦士的恐怖袭击是美国在该地区的 “ 走狗 ” 企图在伊朗制造不安定阴谋的延续。他还说伊朗的情报部门必须立即找到制造袭击 “ 罪犯 ” 的同伙并对他们进行审判。





据伊朗新闻电视台网站 9 月 22 日报道，哈梅内伊对于当天早些时候发生在阿瓦士的恐怖袭击的受害者表示慰问。此次恐怖袭击导致至少 29 人死亡，数十人受伤。





报道称，最高领袖说，发生在阿瓦士 “ 悲惨和悲痛 ” 的事件以及雇佣兵恐怖分子杀人的事实再一次显露出伊朗敌人的残暴。





他补充说，向包括妇女和儿童在内的无辜平民开火的残暴雇佣兵与宣称支持人权的撒谎者有关联。





最高领袖强调，施暴者及其同伙不能容忍伊朗武装部队展示出的国家力量。





最高领袖表示： “ 他们的罪行是在延续美国带领的本地区多国政府的阴谋，它们想在我们宝贵的国家里制造不安定。 ” 他强调，伊朗将继续走在自己光荣的道路上，并将 “ 如过去那样战胜一切敌意 ” 。





另据路透社 9 月 22 日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊 22 日指责美国支持的海湾国家在伊朗举行阅兵活动时制造袭击事件。





报道称，哈梅内伊命令安全部队尽快将凶手绳之以法。这是针对伊朗伊斯兰革命卫队的最严重袭击事件之一。伊朗革命卫队直接听命于最高领袖哈梅内伊。





报道认为，这起事件可能加剧伊朗与其对手沙特阿拉伯及其海湾盟国之间的紧张关系。沙特及其海湾盟国一直与美国一道竭力孤立伊朗。





哈梅内伊发表声明称： “ 这是美国在该地区的傀儡国合谋犯下的罪行，目的是想在伊朗制造不安定局势。 ” 他没有点出这些国家的名字。以色列也是一个处处与伊朗作对的美国盟友。





此外据法新社 9 月 22 日报道，被德黑兰指责为 “ 恐怖主义 ” 行径的袭击 22 日发生在胡齐斯坦省首府阿瓦士。这是伊朗近年来发生的死亡人数最多的袭击之一。





伊朗外长扎里夫谴责 “ 由一个外国政权招募、训练、出资的恐怖组织袭击了阿瓦士 ” ，谴责 “ 恐怖主义的地区教父和其美国东家 ” 。





报道称，伊朗革命卫队指责袭击者与沙特支持的一个分裂主义团伙有关。伊朗军方发言人阿布法兹勒 · 谢卡尔希说， “ 海湾地区两个国家 ” 资助并训练了制造袭击的恐怖分子。





与此同时，伊朗 22 日召见了丹麦、英国及荷兰的 3 名欧洲外交官。伊朗官方通讯社援引外交部发言人的话指出，丹麦与荷兰大使及英国代办听取了 “ 伊朗的强烈抗议，反对他们各自国家庇护进行恐怖袭击的恐怖主义团伙 ” 。





伊朗外交人士遗憾地表示， “ 这些恐怖团伙成员只要不在欧洲犯罪，欧盟就不把他们列入黑名单，这是不可接受的 ” 。





伊朗伊斯兰共和国通讯社报道称：

“

大使们就所发生的事件表达了深深的遗憾，并许诺向各自政府转达提到的所有问题。他们也表示自己的国家愿意与伊朗合作旨在辨认那些策划者并交换情报。

”

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