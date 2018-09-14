研究发现：普通人服用益生菌弊大于利

美媒称，益生菌被包装成各种各样的药丸和产品，声称能够使人们的肠道保持健康。然而，研究人员认为，大部分益生菌不仅不会留在人们的身体里，而且实际上还可能伤害大家。





据美国《新闻周刊》网站 9 月 6 日报道，美国《细胞》双月刊发表的两项研究论文的作者引用的最新估计数字，美国有多达 390 万成年人服用益生菌补剂。人们服用这种药片是希望缓解肠胃问题、强化免疫系统、预防传染病和心血管疾病等等。





报道称，来自以色列魏茨曼科学研究所和特拉维夫医学中心的作者们说，尽管益生菌或许对有某些消化问题的患者有好处，但没什么确凿证据证明益生菌对普通人有明显的好处。因此，益生菌在健康专家中是一个有争议的话题。





报道称，研究小组招募了 25 名志愿者，对他们进行上消化道内窥镜检查（外科医生用摄像机对内脏进行检查）和结肠镜检查（检查大肠和一部分小肠）。在所有研究对象中，有 15 人被分成两组，两种益生菌各得其一，其余的人得到的是安慰剂。两个月后，志愿者再次接受侵入性检查。





研究小组发现，益生菌并没有聚居所有参与者的肠道。研究对象被分为 “ 有效者 ” 和 “ 无效者 ” 。在前者中，益生菌在其肠道中大量繁殖，改变了其微生物群，并对其人类基因表达产生了影响。而其他人并没有看到同样的效果。





因此，研究论文的作者们得出结论认为，单单一种益生菌产品不大可能对所有人都有益。

魏茨曼科学研究所的免疫学家、这项研究的资深作者埃兰 · 埃利纳夫对本刊说： “ 目前的做法是，数百万人食用益生菌希望它们能改善健康和预防疾病。这种做法需要修正，使之以个人为中心。 ”





此外，研究人员警告说，服用抗生素后再服用益生菌以期有助细菌生长的做法可能是有害的。





埃利纳夫说： “ 这再次表明，因人而异的活菌疗法远远优于经验主义的益生菌疗法。在这种情况下，益生菌甚至可能损害健康的宿主和服用抗生素后微生物群的恢复。 ” 他认为，在服用益生菌问题上，应该放弃 “ 一刀切 ” 的做法。





埃利纳夫说，这一结果 “ 非常令人意外，甚至令人吃惊，因为这些补剂作为非处方药而广泛使用，但它提供了推动活菌疗法迈向更加个性化、更加有效和更加安全的机会 ” 。





并未参与这项研究的英国营养学协会发言人克洛

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霍尔对本刊说，之前的研究认为，益生菌和抗生素一起服用可以降低产生艰难梭菌（此菌会引发腹泻）的风险，而这次发现反驳了之前的研究。

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