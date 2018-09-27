比尔·盖茨:非洲最贫穷人数增加 援助难立竿见影

法国《费加罗报》 9 月 19 日专访比尔 · 盖茨后发表文章称，在移民问题上西方对贫穷国家的援助不会产生立竿见影的效果。文章摘编如下，供读者参考：

非洲最贫穷人数增加

《费加罗报》记者问：您的基金会周二公布的报告证实，经过几十年全球反贫困和疾病斗争取得重大进步之后，我们正处在停滞阶段的边缘。为什么呢？

比尔 · 盖茨答：这些努力基于西方国家的官方援助。然而，随着这些国家眼下想要自省且更少关注全球问题，这些预算有可能会减少。我们去年就已经表明，如果我们再不能给全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金会提供同样多的捐助，艾滋病有可能变得不可控制。

我们今年在报告中强调指出，与人们通常的想法相反，全球出生人数总体上是稳定的。相反，最贫穷国家的出生人数在持续增长。换句话说， 24% 的婴儿如今出生在非洲，而到本世纪末，这个比例将增加至 50% 。况且，如果更具体地查看非洲的情况，就可发现，新增婴儿将出现在那些最贫穷的国家。确保这些国家百姓的身体健康和教育对于今后数年来说将是一个重大的挑战。

问：根据你们的报告，近 15 年来撒哈拉南部非洲的严重贫困人数增多，也就是依照世界银行的定义，日均生活费为 1.9 美元的人群。就您的努力而言，这难道不是一种失败吗？

答：从绝对值和百分比来看，极端贫困减少了。最贫穷的人从占全球人口的 26% 降至 9% 。相反，非洲的最贫穷人数确实增多了。

减贫援助难立竿见影

问：您认为，减少全球贫困现象的关键之一就是控制人口出生。怎么做呢？

答：许多研究已经证明，一旦出现经济增长，婴儿死亡率下降，食品供应得到改善，儿童有学上，女性更乐于避孕，她们就最终会选择将生育间隔拉长并控制其家庭规模。于是生育率降低。促使女性选择家庭人口更少的所有这些因素证实了我们从一开始旨在帮助穷国的主张，就是应该优先对人力资源即医疗卫生和教育进行投入。

问：移民在欧洲和其他地方都是一个非常敏感的政治话题。你们是否认为减少非洲的贫困现象将会对移民产生直接影响？

答：请看看叙利亚。在战争之前，有多少移民来自这个国家呢？显而易见，战争和政局不稳是移民的首要原因。因此，欧洲应该鼓励非洲稳定，从而使得那里的一些战争在中期内变得越来越少。为此，应该促进那里改善生活条件、食品充足、经济发展。但要注意，在移民问题上对贫穷国家的援助不会产生立竿见影的效果。以人力资源为中心的开发援助的益处至少要在 20 年后、甚至需要一代人的时间才能显示出来。无论从人道观点出发，还是出于减少移民的想法，非洲稳定符合全球的利益，尤其符合欧洲的利益。

技术创新将非常重要

问：你们乐观地认为技术如人工智能可在全球抵制极端贫困的斗争中发挥作用。这难道不是一种夸张的说法吗？





答：不是，这个领域的创新是很重要的。那些研发出对因气候变化导致的干旱更具抵抗力的新种子，或研制出新疫苗的人们使用的是一些先进的数字技术并借助于人工智能，应该成功地指导技术进步为穷人服务。在我们行动的所有国家里，我们开发了电子货币。我们也最终依靠技术帮助医护人员搞清楚如何工作更加有效、评估他们的工作质量。

问：我们生活在这样的一个世界里，相比清洁卫生系统，绝大多数人拥有的是手机。这难道不奇怪吗？

答：清洁卫生确实是个问题。缺少厕所影响生活条件，并促使疾病蔓延。

问：尽管困难重重，但您对实现联合国确定的 “ 千年目标 ” 的能力似乎依然是乐观的。您的信心基于什么呢？

答：我们不会实现所有的目标，这是肯定的。有些目标是明确的，而且我们能够有条不紊地去实现，另外一些属于要瞄准的更高目标。当然，我们遭受到一些挫折，如埃博拉流行病，对抗疟蚊帐的抵制，再加上战争和自然灾害。然而，全球极端贫困有了明显的减少。随着一个国家的发展，例如像在越南或印度，需要我们提供援助的百姓就会越来越少，因此就更加有效。

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