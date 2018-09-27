英新闻媒体集体呼吁 网络平台须为刊载新闻付费

英媒称，一项政府调查收到的提议称，应强制脸书和谷歌等技术巨头交付 “ 许可费 ” ，为高质量新闻出资。

据英国《泰晤士报》网站 9 月 25 日报道，内容许可协议将确保新闻出版商从主打新闻推送和搜索引擎的数字平台收到合理的费用，帮助维护独立报道。

科技公司还应接受 “ 独立监管 ” ，并必须为其平台报道的内容承担起与新闻出版机构相同的责任。





代表约 1000 家地方和全国性报纸的新闻媒体协会向 “ 凯恩克罗斯评估项目 ” 提交了上述提议，该项目旨在调查新闻出版业的可持续性。

经济学家兼学者弗朗西丝 · 凯恩克罗斯女爵士 3 月被多名官员委托领导这一评估项目，项目意在探索政府需进行何种干预，以保护新闻媒体未来的生存。

报道称，脸书和谷歌的 “ 双强垄断 ” 攫取了地方媒体此前用于支持新闻报道的大量广告费用。这两家科技巨头还被指责允许声名狼藉的媒体传播假新闻，甚至在有些情况下从中获益。

新闻媒体协会呼吁制定 “ 合理、公平的 ” 许可费用协议，让新闻媒体的文章和链接在网上转载时得到经济补偿 —— 科技巨头依靠这些文章和链接吸引用户访问其平台。

这一提议要求脸书向新闻媒体支付一部分广告收入，依据的是人们新闻推送中出现的文章数量，而不仅是人们打开浏览的文章数量。

Twitter

sgnypost





