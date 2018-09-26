土耳其总统呼吁安理会改革：世界上不只五个国家

俄罗斯卫星通讯社 9 月 26 日报道，土耳其总统埃尔多安在第 73 届联合国大会上呼吁联合国安理会改革，他表示，世界上不只五个国家。





埃尔多安表示， “ 安理会为五个常任理事国的利益服务，但却忽视其他地方人民的利益 …… 我们强调，联合国需要改革，首先是安理会。世界不只五个国家。 ”

他补充道， “ 世界已经不是二战后的模样。 ” 土耳其领导人称， “ 为什么 194 个国家不能在联合国安理会内？为什么按照轮换原则他们不能拥有常任理事国席位？ ”

据公开资料显示，联合国安全理事会是《联合国宪章》所设六个主要机关之一，成立于 1946 年 1 月 13 日，于 1946 年 1 月 17 日在伦敦威斯敏斯特的教堂大楼举行第一次会议。

联合国安全理事会常任理事国是联合国安全理事会中的五位创始成员国，即二战期间反法西斯同盟国中的 4 大国和参加反德同盟的法国。成为常任理事国，不仅需得到所有联合国会员国中三分之二以上的多数票，且现任的所有常任理事国的赞成票亦是必要条件。

根据《联合国宪章》的宗旨及原则，安理会负有维持国际和平与安全的责任，是唯一有权采取强制行动的联合国机构，其中五大国有安理会否决权。

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