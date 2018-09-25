太空垃圾清理器首测成功

一张能够帮助终结太空垃圾灾难的大网成功进行了首次测试。





一台试验性 “ 太空垃圾清理器 ” 被用来回收地球上空轨道上的一个模拟太空垃圾包。这台清理器被称为 “ 碎片清除器 ” ，由美国太空探索技术公司 4 月发 . 射的一枚经过飞行验证的 “ 猎鹰 9” 号火箭运载升空。





这台由英国萨里大学萨里太空中心建造的空间飞行器开始进行三个试验阶段中的第一个阶段试验，利用它的网抓取人为放置的模拟太空碎片目标。





为了开发这种技术，研究团队花费了 6 年时间，在抛物线飞行、跌落塔和热真空室中对其进行测试。





未来数月， “ 碎片清除器 ” 将测试更多技术，包括一个基于视觉的导航系统，该系统使用照相机以及激光探测与测量技术分析和观察疑似太空碎片的物体。





目前，有超过 50 万块可能具有危险性的太空碎片漂浮在地球上空。





这些太空垃圾大小相当于弹球或更大，包括使用过的火箭推进器（碎片）或被宇航员遗忘的手套等东西。





太空垃圾已经成为一个严重问题，可能摧毁关键的空间飞行器。根据美国国家航空航天局（ NASA ）的说法，有超过 2 万块太空碎片的体积大于垒球。





NASA 称，太空垃圾飞行速度可能极快，它们的高速度足以破坏一颗卫星或一枚火箭。





NASA 说： “ 以极快的速度飞行时，甚至微小的油漆颗粒都能损坏一个空间飞行器。 ”





然而，科学家们能够用来清除太空垃圾的技术方法有限。磁铁或吸盘等材料通常无法在太空中发挥作用，原因包括太空温度很低且缺少大气压力等。





科学家们已经转而采用新方法来清理太空。萨里大学称， “ 碎片清除器 ” 系统总重不到 100 公斤。





这项任务自 2013 年以来一直在进行中，是欧洲各地 10 个合作伙伴之间一项合作协议的部分内容。这些合作伙伴包括航空航天业巨头空客公司和萨里大学萨里太空中心。





“ 碎片清除器 ” 搭乘火箭升空是太空探索技术公司 CRS-14 任务的一部分，该任务为国际空间站运送了 “ 关键研究材料 ” 。





随后，宇航员取出 “ 碎片清除器 ” ，并将其发射至距地球表面 644 至 1600 公里的近地轨道。





这颗人造卫星（指 “ 碎片清除器 ” ）释放出两个小型卫星，随后这两颗小卫星被回收，以模拟捕获太空垃圾的过程。





最终，这颗人造卫星将在重新进入地球大气层时焚毁。





萨里卫星技术公司执行总裁马丁

·

斯威廷说：

“

自太空时代开始以来，轨道碎片逐步增加，目前地球周围有差不多

7000

吨碎片。现在是开始抑制、限制和控制太空垃圾的时候了。

”

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