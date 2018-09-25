如果人类不打嗝、放屁、打喷嚏……

你是否想过人类为什么如此 …… 恶心？我们打嗝，我们有体臭，我们打喷嚏 —— 人类整天都在做恶心的事情。新泽西州自由科学中心举办的展览 “ 恶心的科学 —— 人体的不礼貌科学 ” 充分表明，是的，我们很恶心，但是恶心帮助我们生存。





探索恶心的科学能够帮助我们理解人为什么会放屁，以及为什么有体臭。





◆ 鼻屎

我们会流鼻涕和鼻塞。有人会挖鼻孔，喷嚏打得到处都是。所以，鼻屎是生而为人恶心的部分之一，这并不出奇。但是，鼻屎是人体健康的一个重要组成部分。





尘螨、细菌、花粉、灰尘、沙子和一大堆不健康的小 “ 东西 ” 在我们呼吸的空气中不停盘旋。谢天谢地，鼻屎帮助过滤掉了其中的一些颗粒，这样不健康的东西就不会进入人体。除了鼻屎，鼻毛也有助于过滤我们呼吸的空气。





◆ 打嗝





每个人都会打嗝。无论是从饭桌上借故离开之后小心翼翼地打嗝，还是大声而豪爽地打嘱，每个人都会打嗝。气体，主要是二氧化碳 —— 尽管甲烷和氢等其他气体也会 —— 逐渐在我们的胃中积聚。这些气体可能是在我们吃喝时吸入的，也可能原本就存在于我们吃喝的东西里，就像碳酸饮料中的二氧化碳。根据 “ 恶心的科学 —— 人体的不礼貌科学 ” ，这些气体会被食道括约肌困在胃里。





随着气体不断积聚，食道括约肌防止其逃逸变得越来越难。气体必须逃出去，以缓解胃里积聚的压力。所以，当气体积累到足够多的时候，就会把食道括约肌推开，就会出现打隔现象。而且，对于任何曾经打过隔的人来说（我们所有人），我们都了解胃部压力减小带来的轻松感。





◆ 打喷嚏





除了鼻屎，打喷嚏 —— 尤其是一个响亮、把鼻涕喷溅得到处都是的喷嚏，通常被认为也很恶心。





但是，打喷嚏有助于防止不受欢迎的入侵物通过鼻子进入人体。进入鼻腔的刺激物如辣椒和灰尘等能够通过打喷嚏迅速被排出。喷嚏能够以高达 100 英里（ 160 公里）的时速离开鼻子 —— 这个速度真的是很快！





当你的鼻膜感染了普通感冒之类的病毒时，也会发生这种反应。打喷嚏有助于让你的鼻子远离危害更大的病毒和细菌。尽管有点恶心，但是打喷嚏是保持健康的一个重要因素。





◆ 大便





作为人类最恶心的方面之一（当然，大便并不是人类特有的），大便对于我们的生命至关重要。排便有助于去除体内未消化的食物和细菌，以及其他不必要的残骸。对于像人类这样的生物来说，去除垃圾是生命的一个重要组成部分。然而，大便还能够发挥更大的作用。大便还能够充当人体健康的晴雨表。大便的形态和我们在进行这个行为本身时遭遇的任何困难都可能是出了某种问题的重要信号。异常的大便能够帮助提示感染、消化问题和其他问题。





◆ 肠胃

你的胃里总是在进行着某些事。无论是提醒你要吃东西了，让你知道它太满了，还是因为其他原因发出咕噜咕噜的声音，人类的肠胃里从来就没有枯燥乏味的时刻。虽然可能有点吵，你的胃正在忙于一些非常重要的工作。





通过产生黏液、胃酸和特殊的酶，胃帮助你的身体消化食物和吸取所需的营养。此外，胃还会储存食物，让你在三餐之间保持饱足感。





◆ 放屁

就像我们都会大便一样，我们也都会放屁。是的，我们所有人。当我们吃喝时，空气和二氧化碳等气体也会随之进入人体。而且，虽然这些气体中的一部分可以通过打嗝释放，也有一部分是通过屁释放的。事实上，我们每天都会产生很多屁 —— 每天大约 15 到 20 个。





但是，屁通常比隔的气味要难闻得多，因此被认为更加恶心。这是因为细菌。随着食物被消化并通过小肠，其会遇到各种各样的细菌。这些细菌帮助加工我们的食物，并由此产生另一种气体 —— 硫化氢。这种难闻的气体会随着我们的屁而排出。





◆ 体臭

体臭是生命的一部分，到了现代，我们已经开始使用除臭剂来确保我们每天闻起来都是清新干净的。但是，我们的体味为什么会如此难闻？





虽然某些身体状况会导致出现体臭，体臭通常是由细菌引起的。无论你信不信，我们的汗液并没有难闻的气味。但是，当细菌消耗汗液时，就会产生气味令人生厌的废物，从而令人体发出臭味。此外，我们吃的食物会引起口臭，我们都知道

“

早晨的口气

”

有多恶心。这是由我们嘴里的细菌造成的，它们会在我们睡觉时制造出发臭的废物。

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