美国：并非人人拥有投票权

克里斯托弗 • 皮尤今年 45 岁，至今没有参加过选举投票，但这并不是因为他不想投票，而是他以为根据自己所在的亚拉巴马州的规定，因为在 20 岁时曾经犯过盗窃罪，此生被剥夺了选举权。





当前有 600 万美国人因为曾经犯过罪而被剥夺了选举权。





美国的 “ 大 ” 民主体制中存在着很多异常情况，除了曾经犯过罪的公民没有选举权之外，还有很多法规限制公民投票权，这种限制对非裔和拉美裔等少数族群而言尤其严重。





大约 2300 万已经刑满释放的美国公民没有去投票，因为他们以为州法律剥夺了他们的选举权，但根据旨在维护选举权的机构 —— 竞选法律中心的统计，他们当中其实有 1700 万人，包括皮尤，是可以马上拥有投票权的。





例如皮尤，他是非裔美国人，几十年前偷过东西，属于三级偷盗行为，他已经为此付出了代价，事实上他甚至没有因此蹲过监狱，但是 20 多年来他一直以为自己没有投票权，而在他年轻时，犯罪之前，皮尤更是从没想过要去投票。





皮尤在电话采访中告诉记者： “ 前几年我想去注册投票，但是选民注册办公室的人告诉我因为我犯有前科，不能参与选举投票。 ”





但是皮尤并未就此放弃，他向维护公民选举权的机构咨询求助。 “ 他们查了我的前科，告诉我可以去投票，还帮我办齐了手续。于是我又回到了两年前拒绝我的地方，告诉他们我拥有合法投票权利。我一直想错了，其实我没犯什么大错，只是年轻时一时糊涂。 ”





在美国的亚拉巴马州、佛罗里达州、肯塔基州、密西西比州、田纳西州、弗吉尼亚州这六个州，逾 7% 的成年人因为曾经犯过严重罪行而被剥夺了选举权。





除此以外，公民的选举权还受到很多其他法规的限制，例如严格的照片身份认证法， “ 该法导致数十万已经注册的合法选民未能获得必须的身份认证来投票 ” ，竞选法律中心顾问丹妮尔 • 兰对记者解释说。





例如在得克萨斯州，有关选举身份认定的法规剥夺了 60 多万已经注册选民前去投票，因为他们没有确凿的身份认定。





此外，最近当局还试图强化注册要求，包括要求公民提供书面证明材料以及使用两套注册系统等等，这些都有可能影响到未能注册的年轻人和有色人群的投票权 ” ，丹妮尔说。





与此同时，很多州还规定选民只能现场投票，不能提前投票或者通过邮件投票，这就加大了很多上班族投票的困难，因为在美国很多选举活动都是在周二进行。





丹妮尔表示，并非所有社会群体都受到这种权利剥夺的影响，只是有色人种受到的影响最大： “ 在有些州，超过 20% 的黑人选民不能投票。 ”





投票权维护人士芭芭拉

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安瓦恩指出说，虽然很多法规为选民投票制造了重大障碍，但是各州并没有采取措施来废除或者修改这些限制投票的法规。而且有些当选官员将限制选民投票作为一种压制他们不想要的选民例如有色人种、大学生、单身妇女和其他社会群体的可行手段。

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