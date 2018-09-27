美媒文章：中美紧张关系向军事领域蔓延

美联社 9 月 25 日发表文章称，中美关系的恶化趋势虽然在贸易争端中最为明显，但眼下正向军事领域蔓延。





文章指出，美国国防部 25 日证实，中方已经取消本国海军负责人的访美行程。另有美国官员表示，中国拒绝了美国海军舰艇下月访问香港的请求。





文章称，同样在 25 日，中国要求美国特朗普政府取消向台湾当局出售 3.3 亿美元军事装备的计划。中国外交部警告说，美方向台湾当局出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，损害中国主权和安全利益。





文章称，尽管美国抱怨中国在南海争议地区的军事化行动，但两国军事关系近年来总体比较稳定。不过近些天来，军事紧张关系覆盖了更多领域。美国国防部发言人戴夫 · 伊斯特本表示，中方通知五角大楼，中国海军司令员已被召回北京，并推迟了双方原定的会谈。





有记者 24 日询问美国国防部长马蒂斯如何看待事态发展，以及准备如何应对。





马蒂斯说： “ 目前断言为时尚早。我们仍在调查研究。 ” 他还表示自己与国务卿蓬佩奥都认为确实需要与中国保持关系， “ 所以我们正在研究后续步骤 ” 。





文章介绍，马蒂斯今年 6 月访问北京，成为自 2014 年以来首位访问北京的五角大楼负责人。

文章称，除了对 3.3 亿美元对台军售感到愤怒以外，中国还坚决反对美国做出的对中央军委装备发展部及其负责人实施制裁的决定。美方采取措施的理由是，中国从俄罗斯购买苏 -35 战机和 S-400 地对空导弹系统。





文章称，中国国防部认为美国无权干涉中国与俄罗斯的军事合作，要求美方撤销制裁，警告不撤销制裁意味着华盛顿 “ 必须承担由此造成的后果 ” ，并推迟了原定于本周举办的美中军事人员会晤。





文章提到，中国拒绝了美国海军

“

黄蜂

”

号两栖攻击舰

10

月访问香港的请求。美国国防部发言人伊斯特本证实中国没有批准

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黄蜂

”

号的香港之行。

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