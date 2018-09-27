英国5千人因“美国脏血”染艾滋和丙肝 调查开启

24 日，针对一起震惊全英的医疗丑闻，英国官方终于开启调查。

据英国广播公司（ BBC ） 24 日报道，上世纪 70 年代至 80 年代，约有 5000 名血友病或其他出血病症患者，在接受英国国家医疗服务体系（ NHS ，英国的公立医疗系统）的血液治疗后，感染了艾滋病和丙肝病毒，其中近 3000 人因此死亡。

美国囚犯竟是 “ 脏血 ” 来源

NHS 推行的这种疗法始于 70 年代早期，通过向血友病患者体内注射 “ 第八凝血因子（ Clotting Agent Factor VIII ） ” 来助其凝血。在此之前，即便是轻微的受伤，也会使血友病患者在医院接受长时间输血。





2015 年， BBC 就该事件拍了名为《脏血》的纪录片，影像资料显示，一名男孩正在接受 “ 第八凝血因子 ” 注射。

为了满足该疗法的需求，英国从美国进口了大量的人体血浆，用来制造治疗所需的产品。

这些血浆来自超过 4 万名献血者，其中有很多竟然是美国监狱的囚犯。为了获得经济报酬，一些犯人会选择卖血。





受害者血泪控诉

在向调查人员播放的一段视频中，一名男子表示，在 43 岁时才发现自己小时候感染了丙肝病毒。他 8 岁时因膝盖肿胀被误诊为血友病，并被注射了 NHS 的血液制品。

“ 我失去了一切。在发现的那一天，我彻底失去了我的人生，一切都都终结了。 ” 他说。

一名不愿透露身份的女士称，她是通过患血友病的丈夫感染艾滋病病毒的，她的丈夫曾接受过被污染的血液。

这名女士说， “ 那是在 80 年代中期，针对艾滋病的歧视非常可怕，我们只能尽量保持沉默。 ”

另一名受害者的丈夫于 1994 年死于艾滋病，并同时感染了丙肝。

“ 我觉得我们受到了很恶劣的对待。这么多年来，没有人听我们的。 ” 她说

报道称，本次调查是第一次可以要求证人作证的全民调查，在受害者们数十年的努力之下才姗姗来迟。受害者们认为，他们从未被告知治疗存在的风险，且政府试图掩盖该丑闻。





调查一拖再拖

早在 2007 年，前英格兰和威尔士总检察长阿彻勋爵（ Lord Archer ）就已对该 “ 脏血事件 ” 开展由私人资助的独立调查，并于 2009 年发布了一份报告，揭露数千人因 NHS 的血液制品而感染病毒。然而该报告没有法律或官方地位，无法传唤证人或要求披露文件。

据《独立报》 2015 年报道，苏格兰政府于 2008 年就此事发起公共调查，并于 2015 年公布调查结果。然而，这项长达 7 年的调查最终只给出了一条建议，即 1991 年前，任何在苏格兰输过血的人，应该接受丙肝测试。许多 “ 脏血 ” 受害者认为，本次调查是政府对真相的 “ 粉饰 ” 。

英国政府在对待此事上拖拖拉拉的态度招来广泛批评，直到 2017 年 7 月，首相特蕾莎 • 梅才要求进行全面调查。

官方掩盖真相

据《卫报》 25 日报道，许多受害的患者表示，他们的医疗记录要么已经消失，要么被添加了 “ 虚假信息 ” 。

代表近 250 名受害者和亲属的艾丹 • 奥尼尔（ Aidan O‘Neill ）告诉调查人员， “ 病人对 NHS 的信心已经破灭。他们面临的是拖延、隐瞒和逃避。 NHS 在处理该事件时不坦率。人们感到恐惧，他们的生活被抑郁所困扰。 ”





“ 许多与我独立交谈过的病人表示，他们医疗记录要么凭空消失了，要么其中有关治疗的信息不见了。 ” 奥尼尔说。

他还补充道，在一些案例中，患者的医疗记录甚至被 “ 添加了虚假信息 ” ，例如被指存在酗酒问题而导致肝脏损伤。

奥尼尔称， “ 很多病人并没有被告知血液制品可能会传染艾滋病，甚至在自己没有同意的情况下就被注射了相关制品。 ”

他还批评了一些医生麻木不仁的态度，因为他们认为，患者抱怨该治疗的动机仅仅是想要获得赔偿。

另一名受害者代表山姆 • 斯坦（ Sam Stein ）表示，任何故意传播受感染血液的人都构成严重刑事犯罪。如果受害者死亡，那就是谋杀，那些参与供应链的人也犯有合谋谋杀罪。

BBC

报道称，本次调查可能将持续超过两年，如果确证

NHS

存在过失，受害者可以通过法庭寻求巨额赔偿。

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