安倍“女性经济学”受挫 有进展没起色

美媒称，日本首相安倍晋三认为，他找到了解决日本劳动力减少的一个办法：被排斥在劳动力大军之外或工作受阻的大批女性。安倍提出了打造一个 “ 让妇女放光芒的日本 ” 的目标。他正在推行鼓励女性工作与家庭两不误的政策，甚至还有一个吸引眼球的词语 ——“ 女性经济学 ” 。

据彭博新闻社网站报道，这是安倍制订的旨在让日本摆脱数十年经济停滞的更宏大的 “ 安倍经济学 ” 计划之一。不过，尽管女性经济学取得了一些进展，但还没有起色。





1. 女性经济学到底是什么？





报道认为，这一想法与安倍关系密切，但也在世界各地得到讨论，即提高妇女地位和经济发展必然是联系在一起的。在日本，除了让更多女性工作，安倍还希望女性到 2020 年填补 30% 的领导岗位。他正在努力解决日托服务短缺的问题，鼓励工作场所更加灵活，这样母亲们就会更愿意重新加入劳动大军。目前，存在某种紧迫性：日本拥有世界上最长寿的人口，同时人口数量又以最快速度减少， 15 岁至 64 岁年龄段人口预计将从 2015 年的 7700 万降至 2065 年的 4500 万。





2. 它奏效了吗？





彭博社认为，进展缓慢。日本女性劳动参与率从 2012 年的 46.2% 升至 2017 年的略低于 50% 。相比之下，德国、美国和加拿大的这一比例分别为 55% 、 56% 和 61% 。但日本的大多数新入职女性从事的是报酬相对较低的兼职工作。尽管丰田汽车公司等企业正在任命女性高管，但各行业的变化非常缓慢，而且分布不均。目前，日本仅有 4% 的企业管理职位由女性担任（高于 2012 年的 1% ），而中国为 9% ，美国为 17% 。





3. 问题是什么？





报道指出，人们对妇女应留在家里并成为主要照顾者的期望阻碍了世界各国的女性回到工作场所，但在日本，这种观点已根深蒂固。在许多情况下，女性都试图进入一种常常是在白天长时间工作、晚上喝软性饮料的状态中。 2016 年的一项民调发现， 45% 的男性受访者赞同 “ 女性应留在家里 ” 的观点。日前，有报道称，东京一所医学院有计划地将女生排除在外，而倾向于招收不那么合格的男生。这种观点被进一步凸显出来。民众的愤怒引发了日本在全国范围内对医学院招生展开的调查。





4. 工资怎么办？





据报道，日本是经济合作与发展组织 36 个成员国中男女薪酬差距第三大的国家，去年女性薪酬比男性低 24.5% ，低于 2013 年的 26.6% 。韩国排名最高（ 34.6% ），卢森堡最低（ 3.4% ）。





5. 在政治上怎么样？





据报道，日本政界的女性比例几乎是世界上最低的。众议院中 10% 的议员是女性，日本的这一比例在全球排名第 158 位。在日本内阁的 20 个职位中，仅有两个由女性担任。今年 5 月，日本参众两院一致通过一项法案，要求各政党 “ 尽可能 ” 让男女候选人人数相等。





6. 还能做些什么？





报道称，安倍被批评走得不够远，他没有表现出多少改弦更张的迹象。一直有人呼吁通过具有法律约束力的配额来加快这一进程，大多数观察家预计这一进程将是漫长的，但最终会取得丰硕成果。最近的估算显示，促进经济体系中的性别平等可能会使日本的国内生产总值增加

5500

亿美元。

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