习近平称鼓励中企扩大对非投资 再向非洲提供600亿美元支持

中国国家主席习近平在周一召开的 2018 年中非合作论坛北京峰会开幕式上指出，未来三年和今后一段时间重点实施 “ 八大行动 ” ，包括鼓励中国企业扩大对非投资、扩大自非洲进口、为非洲国家及其金融机构来华发行债券提供便利等。





而为推动 “ 八大行动 ” 顺利实施，中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，再向非洲提供 600 亿美元支持，包括提供 150 亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款、推动中国企业未来三年对非洲投资不少于 100 亿美元等。





新华网文字直播习近平讲话实录称，要实施设施联通行动，支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源等合作，同非方一道实施一批互联互通重点项目；支持非洲单一航空运输市场建设，开通更多中非直航航班。





同时，为非洲国家及其金融机构来华发行债券提供便利；在遵循多边规则和程序的前提下，支持非洲国家更好利用亚洲基础设施投资银行、新开发银行、丝路基金等资源。





在实施产业促进行动方面，中国决定在华设立中国 - 非洲经贸博览会，支持非洲在 2030 年前基本实现粮食安全，同非洲一道制定并实施中非农业现代化合作规划和行动计划，实施 50 个农业援助项目，向非洲受灾国家提供 10 亿元人民币紧急人道主义粮食援助。继续加强和非洲国家本币结算合作，发挥中非发展基金、中非产能合作基金、非洲中小企业发展专项贷款作用。





此外，还要实施贸易便利行动。中国决定扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，支持非洲大陆自由贸易区建设，继续同非洲有意愿的国家和地区开展自由贸易谈判；推动中非电子商务合作，建立电子商务合作机制。









而为推动 “ 八大行动 ” 顺利实施，中国将再向非洲提供 600 亿美元支持，具体包括：





-- 提供 150 亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款；





-- 提供 200 亿美元的信贷资金额度；





-- 支持设立 100 亿美元的中非开发性金融专项资金和 50 亿美元的自非洲进口贸易融资专项资金；





-- 推动中国企业未来三年对非洲投资不少于 100 亿美元；





-- 免除与中国有外交关系的非洲最不发达国家、重债穷国、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家截至 2018 年底到期未偿还政府间无息贷款债务。





习近平提到，

2015

年中非合作论坛约翰内斯堡峰会以来，中国全面落实约翰内斯堡峰会上确定的中非

“

十大合作计划

”

：一大批铁路、公路、机场、港口等基础设施以及经贸合作区陆续建成或在建设之中，中非和平安全、科教文卫、减贫惠民、民间交往等合作深入推进，中国承诺提供的

600

亿美元资金支持都已兑现或作出安排。（路透社）

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