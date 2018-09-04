德媒文章：新总理难终结澳政坛乱象

德国《国际政治与社会》杂志网站 8 月 27 日发表文章称，澳大利亚总理的变更中短期内不会对政府的政策产生显著的影响。





明年大选可能落败





文章称，斯科特 · 莫里森已是 10 年来澳大利亚第六任总理。澳大利亚总理的变更中短期内不会对政府的政策产生显著的影响，部分原因是莫里森在重要政治问题上的观点与其各位前任没有多大不同，另外部分原因是明年 5 月即将举行大选，本届政府可能会败选，正如在马尔科姆 · 特恩布尔领导下也可能失败一样。





文章称，澳大利亚的政治历史表明，以这种方式取代其领导人的政府在随后的选举中表现较差。要么他们已经走下坡路，要么选民对其领导层的突然变更感到不满，或两者兼有。





文章提到，在现有的时间压力下，又增加了这样一个事实，即澳大利亚总理在选举安排方面非常灵活，并且经常提前举行大选，以便充分利用诸如较高的民调支持率等好处。例如工党前主席朱莉娅 · 艾琳 · 吉拉德 2010 年接替陆克文出任总理后，她立即安排新的大选，以利用她在民众中的高人气。但是最近几年，政坛的一个特征可能会改变：面对即将举行的大选，从内部破坏自由党稳定的一小撮右翼极端主义政治家有可能调整自己的立场，以期重新当选。





在气候领域，与其个人信仰相反，特恩布尔已经淡化了他关于减少碳排放的承诺，而莫里森在大选前似乎不太可能强化他在该领域的政策。鉴于当前许多寻求庇护者被困在岛上，他们的福祉不断引起人们的忧虑，因此澳政府的难民政策可能会有一些缓和。在经济政策方面，新总理的观点与他的前任相似，即使在卫生和教育方面，也只能对前政府的路线做些略微的修订。





社会政策被指偏保守





文章称，国际媒体认为莫里森在他的党内更加右翼。那么，该党和国家是否会继续向右移动？当莫里森在 2007 年进入议会时，他被视为温和派。在他从 2009 年到 2013 年担任影子内阁移民部长期间以及从 2013 年到 2014 年担任移民部长期间，他的观点似乎变得更加强硬。

自 2015 年以来，莫里森一直主张降低公司税。对于今年的预算，他建议降低最高税率，并且为低收入者小幅降低税率，也取得了成功。





文章认为，莫里森最有可能被描述为具有经济自由主义和社会保守观点的中右翼政治家。由于党内的情况，特恩布尔政府在社会政策方面并不是特别自由，而在这方面，莫里森将更多地延续特恩布尔的政策。

最新民调不利政府





文章称，莫里森在自由党内赢得一场痛苦的党首选举后得以上任。明年将举行全国大选。这次领导层的更替为工党提供了更多批评政府的弹药，例如批评政府自私、太过于受自己党内的右翼议员和保守派媒体的影响，并且与大多数人的意见疏远等等。在上周的事件发生之前，政府的民调结果似乎有所改善。如果这种趋势持续下去，工党有可能质疑自己的立场。但是，今天发布的大型民调早期迹象的结果表明，自由党的这次党首更替在选民中非常不受欢迎，这意味着工党不必重新考虑其选举策略。





工党战略的另一方面是一系列减少社会不平等的高调措施。许多评论家认为，这在选举技术方面有风险，当然这些措施与观察家们的传统观点相矛盾，即反对党应尽可能不设定太多可能受到政府攻击的目标。但是，由于受到 2016 年大选中所采取措施的相对良好经验的鼓励，工党准备也在这次大选中重视细节。





文章认为，自由党党首的更替也将略微减轻工党党首比尔

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肖滕的压力，鉴于他不受人们的欢迎，在最近几个月内，其领导能力已成为人们广泛批评质疑的目标。

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