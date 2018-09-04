谷歌发布免费AI工具以识别网上儿童性侵犯图片

9 月 4 日早间消息，谷歌周一发布了一种免费的 AI （人工智能）工具以帮助公司和组织识别互联网上的儿童性侵犯图片。

谷歌宣布推出 Content Safety API （内容安全应用程序界面），这是个开发者工具包，能利用深层神经网络来处理图片以降低其对互联网用户的曝光度。谷歌称，这种技术能帮助审查人员识别出与无此技术相比多 700% 的儿童性侵犯内容。





“ 迅速识别新图片意味着，那些遭到性侵犯的儿童被辨识出来的可能性变得大多了，有利于保护他们免受进一步的侵犯。 ” 谷歌工程负责人 Nikola Todorovic 和产品经理 Abhi Chaudhuri 周一发布官方博文称。 “ 我们通过 Content Safety API 工具包向非政府组织和行业伙伴免费提供这种技术，这个工具包旨在提高内容审查的能力以降低其曝光度。 ”

英国互联网观察基金会（ Internet Watch Foundation ）对谷歌开发这种工具表示赞赏，称其将令互联网变得更安全。

“

我们

——

尤其是我们的专家分析师

——

对这样一种人工智能工具的开发感到激动，这可以帮助我们的人类专家以更大的规模进行内容审查，跟上那些罪犯的脚步，找到那些此前并未被标记为非法内容的图片。

”

互联网观察基金会首席执行官苏西

·

哈格里夫斯（

Susie Hargreaves

）发表声明称。

“

通过共享这种新技术，图片识别的速度将可加快，这就能让互联网变成一个更加安全的地方。

”

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