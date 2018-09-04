谷歌发布免费AI工具以识别网上儿童性侵犯图片

9月4日早间消息，谷歌周一发布了一种免费的AI（人工智能）工具以帮助公司和组织识别互联网上的儿童性侵犯图片。
谷歌宣布推出Content Safety API（内容安全应用程序界面），这是个开发者工具包，能利用深层神经网络来处理图片以降低其对互联网用户的曝光度。谷歌称，这种技术能帮助审查人员识别出与无此技术相比多700%的儿童性侵犯内容。
“迅速识别新图片意味着，那些遭到性侵犯的儿童被辨识出来的可能性变得大多了，有利于保护他们免受进一步的侵犯。”谷歌工程负责人Nikola Todorovic和产品经理Abhi Chaudhuri周一发布官方博文称。“我们通过Content Safety API工具包向非政府组织和行业伙伴免费提供这种技术，这个工具包旨在提高内容审查的能力以降低其曝光度。”
英国互联网观察基金会（Internet Watch Foundation）对谷歌开发这种工具表示赞赏，称其将令互联网变得更安全。
“我们——尤其是我们的专家分析师——对这样一种人工智能工具的开发感到激动，这可以帮助我们的人类专家以更大的规模进行内容审查，跟上那些罪犯的脚步，找到那些此前并未被标记为非法内容的图片。”互联网观察基金会首席执行官苏西·哈格里夫斯（Susie Hargreaves）发表声明称。“通过共享这种新技术，图片识别的速度将可加快，这就能让互联网变成一个更加安全的地方。”
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