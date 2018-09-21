特朗普向西班牙提大胆想法:在撒哈拉沙漠“建墙”

特朗普从大选开始就嚷着要在美墨边境建墙，自己的建墙计划还没实现，这会儿又把这个大胆的想法建议给了西班牙。





据《卫报》，西班牙外交大臣约瑟夫 · 巴内尔表示，特朗普给西班牙政府支招，建议其建造一面墙横跨撒哈拉沙漠，以阻止大批移民入境。

特朗普自认为这是个 “ 前沿建议 ” 。

巴内尔面露难色，表示撒哈拉沙漠绵延 4800 公里，建墙难度很大啊。特朗普不以为然地称： “ 撒哈拉边境不会比我们和墨西哥的边境更长了。 ”





《卫报》指出，美墨边境只有 3218 公里，确实不及撒哈拉沙漠边境线长。特朗普真是随时随地都会犯上一个事实性错误，难怪美国那么多媒体都在搞 “ 事实核查 ” （ Fact Check ）网站。





不过话说回来，特朗普为什么会突然给西班牙奉上 “ 建墙大计 ” ？他自己的美墨边境墙推进得怎么样了？

为什么建议在撒哈拉建墙？

特朗普给西班牙的这个建议当然不是为了炫耀自己的大胆想法，而是看到西班牙正在经历异常严峻的难民危机。

今年 7 月， 800 多名非法移民试图从摩洛哥翻越边境铁丝网进入位于北非的西班牙飞地休达， 602 人成功越界。 8 月，又有 116 人以同样的方式非法入境，并同西班牙国民警卫队发生暴力冲突。





西班牙新政府自 6 月初成立以来，对非法移民和难民采取较为开放的态度，接受大量被其他欧洲国家拒绝的难民。

国际移民组织最新调查发现，随着意大利政府对非法移民采取强硬立场，通过地中海到达意大利的非法移民数量急剧下降。这直接导致西班牙成为接收海路入欧的非法难民数量最多的欧洲国家。





西班牙面对非法移民激增，不堪重负，已向欧盟请求紧急额外援助。由此看来，西班牙可能真的很需要特朗普的建墙计划。

不过《卫报》分析，在撒哈拉建墙的情况比较复杂，因为西班牙在北非只有休达和梅利利亚两块飞地，也就是说建墙涉及到占用外国领土。





而且在撒哈拉建墙的代价非常高昂，据英国《太阳报》分析，按照特朗普的提议，建造撒哈拉之墙需要花费 850 亿美元， 9 万名工人施工至少 3 年半时间才能建成。

特朗普：不给钱建墙就让政府停摆

众所周知特朗普要在美墨边境建墙，还非让墨西哥买单，但是墨西哥给出回应： “ 没门 ” 。所以特朗普不得不向美国国会要钱。





2017 年 9 月，美国众议院通过了 16 亿美元的造墙经费，不过联邦政府总共需要超过 200 亿美元来完成美墨边境墙的整体建造工程。

国会迟迟不给边境墙加钱，特朗普急了，今年 3 月提议用军费建墙，遭到国会质疑。 7 月，特朗普发推特威胁，如果不给钱建墙，就让政府停摆。





据路透社，美国国会谈判代表表示，有意将未来是否继续为建墙计划出资的决定推迟到中期选举之后。因为国会正在推动立法，为其他政府项目拨款。

据福克斯新闻 8 月报道，特朗普表示； “ 我们正在修建隔离墙，施工已开始，我们希望今年获得 50 亿美元的预算拨款。 ”





据《圣迭戈联合论坛报》，去年 11 月，美国 SWF 建筑公司获得了联邦政府 1800 万美元的合同，来建造加州卡莱克西科城的边境墙，这里是墨西哥偷渡者越境人数最多的地方。

另外还有 6 家公司在美国圣地亚哥美墨边境处建造 8 面模型墙，今年 3 月特朗普还亲自去视察，并表示 “ 没有墙就没有国家 ” 。





硅谷精英想建 “ 虚拟墙 ”

不管是在撒哈拉还是在美墨边境，建墙的难度和成本都非常高。硅谷的一些科技公司向政府提议建设 “ 虚拟墙 ” 。

据《纽约时报》，硅谷精英们设想了很多建设虚拟墙的方案，提出利用人工智能、 3D 摄像头、激光雷达传感器等设备来追踪和阻止非法移民。





硅谷的无人驾驶独角兽 Quanergy 已经有了成熟的方案，其创始人 Eldada 称，激光雷达传感器可以沿着边界部署，监控边远地区的运动情况，然后确定是否有人试图进行未受许可的越境。





Quanergy 公司去年花了一整年的时间测试其激光传感器在边境的效力，目前正在寻求与美国海关与边境保护局达成合作协议。

另一个硅谷公司 Anduril Technologies 也在开发虚拟墙项目，计划运用 VR 、计算机成像和无人机技术。根据网站的招聘页面，该公司正在寻找 “ 敬业又爱国的工程师 ” ，致力于光学、相机系统和激光雷达技术。





据《连线》，该公司估算虚拟墙的成本约为 50 万美元 / 英里，可以完全避开物理墙壁的地理局限性。

不过，这些准备给边境墙献计献策的硅谷科技公司，普遍遇到一个棘手的问题，许多科研人员得知是为特朗普效力，就纷纷撂挑子不干了。

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