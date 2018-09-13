特朗普欲就经贸问题对日强硬 日媒：日本无计可施寄希望于高尔夫球

日媒称，美国总统特朗普9月7日针对与日本的贸易磋商表示，“日本已认识到如果不达成（新）协议，将面临严重问题”。美国在今后的磋商中强硬提出自由贸易协定（FTA）缔结和农业领域市场开放等要求的可能性正在提高。
据《日本经济新闻》网站9月10日报道，特朗普在飞往游说目的地北达科他州的美国总统专机内对记者作出上述表态。日美两国政府打算继8月之后，在9月下旬举行贸易磋商，双方目前正展开协调。有分析认为，特朗普在月内的贸易谈判之前显示出强硬姿态，意在迫使日本协助贸易逆差的削减。
特朗普表示，在奥巴马前政权下，日本没有接受与美国的贸易谈判，断言称其原因是“日本认为不会遭受任何报复”，暗示如果今后的日美谈判没有取得进展，将采取一些报复措施的可能性。
报道注意到，特朗普政权围绕北美自由贸易协定（NAFTA）的修改，与墨西哥达成协议，与加拿大的谈判也迎来最后阶段。7月下旬决定与欧盟（EU）启动贸易磋商，仍未启动正式谈判的主要国家只有日本。
特朗普6日在与美国媒体《华尔街日报》的专栏作家通电话时也对对日贸易逆差的削减显示出积极态度。
报道称，在2016年总统选举期间，特朗普一直将对日贸易逆差作为批评对象。日美贸易磋商（FFR）的负责人承认，“特朗普已经瞄准日本”。日本方面也准备作出回答，但仍在摸索与美方的交点。其原因在于特朗普。
报道分析称，此前的日美关系一直通过由双方事务官员推动这一自下而上的方式来构建。总统和事务官员的想法没有分歧。在特朗普当上总统后，这一惯例瓦解。亲信和政府高官相继更换和背叛等政权内的混乱状态没有平息的迹象。
特朗普的真实意图最终只有特朗普知道。这一点已经明确。“有一点很清楚，就是美国贸易代表罗伯特·莱特希泽如果不听取特朗普的判断，也任何事都决定不了”，负责日美贸易谈判的日本官员通过8月上旬的贸易磋商确信。也就是说，在日美贸易磋商中，重点也放在安倍与特朗普关系上。
报道称，针对预定9月下旬在美国举行的特朗普与安倍的会谈，日本政府内存在着通过首脑高尔夫软化特朗普态度的希望，“此次如果有可能，希望推动他们一起打高尔夫”。围绕日美贸易磋商，日本似乎无计可施。
美国总统特朗普就削减贸易逆差，开始露骨地向日本施压。特朗普似乎想用加征汽车关税威胁日本，要求日本与美国开展双边贸易谈判。
一名白宫相关人士透露，特朗普要求日本开放汽车和农业领域。政权内外丑闻不断的特朗普正在向不管不顾的强硬姿态倾斜。
报道分析称，作为悬案的NAFTA重新谈判方面，美国与墨西哥达成基本共识，并与欧洲就启动贸易谈判达成协议。美国的主要贸易逆差对象国中，还没有被特朗普敲打的只剩下日本。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost