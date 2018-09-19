联合国两份报告揭示：全球儿童生存状况地域差距惊人

德媒称，据联合国18日公布的一份新的死亡率预测报告，2017年估计有630万名15岁以下儿童死亡，相当于每5秒钟就有一名儿童死亡。
据德新社9月18日报道，仔细研究一下这些数字就会发现，世界上某些地区的儿童面临的风险与其他地区相比是不合比例的高。2017年，在死亡的5岁及以下儿童中，有一半生活在撒哈拉以南非洲，30%在南亚。
这些被统计的死亡儿童中有近一半为新生儿，有540万人是在出生后的头5年内死亡的。
联合国儿童基金会数据、研究和政策部主任劳伦斯·钱迪说：“自1990年以来，我们在拯救儿童生命方面取得了显著进展，但仍有数百万儿童仅因为他们的身份和出生地点而死亡。”
“只需有药品、清洁水、电力和疫苗等一些简单的解决手段，我们就能改变很多孩子面临的现实。”
大多数死亡的5岁以下儿童都是因为可预防或可治疗的疾病，如出生并发症、肺炎、新生儿腹泻、败血症和疟疾。年龄较大的儿童更有可能死于溺水或道路交通事故等伤害。
报道称，对于5至15岁的儿童，来自撒哈拉以南非洲的儿童比欧洲儿童的死亡率高15倍。
但报告也提到了一些进展——5岁以下死亡儿童的总数从1990年的1260万下降到了2017年的540万。
该报告由联合国儿童基金会、世界卫生组织、联合国人口司和世界银行联合编写。
另据德新社9月16日报道，根据联合国14日发布的一份报告，目前在世界上高度发达国家出生的孩子预计将比在最不发达国家内出生的孩子预期寿命长19年，在校时间长7年。
报道称，挪威、瑞士、澳大利亚、爱尔兰和德国是年度人类发展指数排名前五位的国家，人类发展指数主要比较医疗、教育和收入水平。
数据显示人们普遍寿命延长，接受更多教育，赚取更多的钱，但是各国间仍存在巨大差异。
联合国开发计划署（UNDP）负责人阿希姆·施泰纳说：“这些数据本身非常明确，同时也体现了数百万人的悲剧，他们的生活受到不平等和机会缺失的影响，这两者都是本应避免的。”
报告提及性别不平等及接受高质量教育和医疗的差异是主要原因。
根据UNDP报告中的数据，今天出生在挪威的儿童的预期寿命至少是82岁，接受教育的时间近18年，而在排名最低的国家尼日尔，这一代儿童预期寿命是60岁，在校时间为5年。
报道称，58个高度发达国家的预期寿命近80岁，而38个最不发达国家的预期寿命刚刚超过60岁。
在接受教育方面，最发达国家的孩子平均在校时间16年，而最不发达国家孩子的在校时间平均为9年。
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