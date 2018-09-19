为什么吸烟者更易患感冒？

过去10年的研究表明，暴露在鼻病毒（即引起普通感冒的主要病原体）下并不一定意味着生病；即使是健康人，他们鼻子里也会被发现有这种病毒存在的痕迹。
但为什么一些人会生病，另一些人却安然无恙？直到现在，这个问题依然困扰着研究人员。
不过美国耶鲁大学的最新研究发现了我们身体防御机制上的一个裂缝——对吸烟者来说，这尤其值得担心，但它也会影响到每一个暴露在空气毒素下的人：虽然我们的鼻子能抵御有毒化学物质（譬如烟雾）和病毒的入侵，但它很难做到同时抵抗两者侵袭。
该研究报告的作者、医学博士埃伦·福克斯曼说：“就解决感冒这一难题而言，这是一个重大线索。”
福克斯曼解释说：“病毒会引发疾病，而我们感染病毒的次数比我们实际患病的次数要多得多。人们常常在鼻腔中感染病毒，但他们不会生病。如果我们能找到其中的原因，让这种情况更频繁地发生，那会如何？”
为了回答这个问题，福克斯曼和她的团队在实验室里分析了肺和鼻腔的细胞，并让它们接触到会引发反应的病毒。
她解释说：“我们研究了抵抗病毒感染的第一道防线，这决定了是病毒被杀死、你不会得病，还是你被·病毒打倒、最终生病。”
研究显示，两种类型的细胞都对这种病毒作出了反击。但福克斯曼的研究小组首次注意到；为了抵御病毒，这些细胞不仅产生了抗病毒反应，它们还会产生氧化反应，后者是身体对烟草（烟雾）、花粉等物质产生的防御反应。
但重要的是，他们发现这些反应并不会同时起作用。一旦氧化反应开始，抗病毒反应就会被关闭。
接下来，研究人员让这些细胞在短时间内依次接触香烟烟雾和鼻病毒，（发现）这一设想依然能够成立。
在抵御烟雾之后，鼻腔细胞很难像往常一样有力地抗击病毒，从而给了病毒发展的机会。
那么，为什么有些人会生病，有些人却安然无恙？我们仍然不知道其中的原因。但福克斯曼说，这一发现为我们迈向最终答案提供了一个令人兴奋的垫脚石。
很显然，假如你是一个希望降低感冒风险的烟民，那么你首先要做的是戒烟。
不过福克斯曼指出，这不仅仅是烟民应该担心的问题，“不吸烟的人一生中也会接触到环境中各种不同的化学物质”。
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