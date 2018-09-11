反制！台湾人若领中国居住证 立委拟修法除籍

中国大陆自今年9月1日起，开放长居中国的香港、澳门和台湾居民申请“港澳台居民居住证”，被质疑是统战伎俩。民进党立委王定宇提出反制，拟提案修改《两岸人民关系条例》，一旦台湾人领有中国大陆居住证，就注销在台户籍。不过法案虽然已连署完成，但考量在陆台商处境尴尬，因此还要与行政部门讨论。
王定宇说，《两岸人民关系条例》”第九条之一第一项，原本就规定在中国大陆设户籍或领有中国大陆护照者，就不可在台湾设籍，现在要考虑的是，领中国大陆居留证，是否要有一样强度的规定。
他强调，目前法案虽然已经连署完成，但还在思考是否要提出，因为担心会让台商和在中国大陆的台湾人成为夹心饼干；此外，也必须在国家安全和国家忠诚度上取得平衡，这部分要再跟行政部门讨论。
对于立院民进党团内政委员会政策小组，将于本周五（14日）邀陆委会主委陈明通说明“中国核发港澳台居民居住证之因应作为”。王定宇说，届时会跟党内立委和行政部门讨论。日前台湾陆委会研议的版本是，领取中国居留证回台需要登记即可，立委提案版本显然比较严格。
时代力量立委徐永明表示，时力内部也在研拟修法，初步主张申请中国居住证者回台要强制登记，至于台湾户籍是否要“冻结”或“除籍”，这部分内部还在讨论，因为一旦除籍，包括参政权、社会福利权益等都会受到影响，因此他们还在研究，预计一、两周后才会定案。
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