日本政府对伊拉克援建炼油项目年内将启动

在伊拉克数一数二巨大油田区所处的南部巴士拉省，利用日本政府开发援助（ODA）的炼油厂设备新建项目将于2018年内正式启动，日元贷款总额预计超过3000亿日元。
近期访问日本的伊拉克国营南部炼油公司（SRC）负责人接受日本共同社采访时透露了上述消息。日伊两国政府2012年就该项目达成协议，但因极端组织“伊斯兰国”（IS）等势力的影响而陷入停滞。日本希望援助生产石油制品的炼油项目，支持伊拉克重建。该公司高管Husam Weli表示已为最快12月实施的招标做好准备，称“预计2019年动工”。
伊拉克在2017年底宣布完成扫荡IS的作战。但北部最大的炼油厂被IS破坏，其它炼油厂也日渐老化。虽然伊拉克是全球名列前茅的产油国，但却持续进口汽油等石油制品。
该项目协议达成于驻伊美军撤退的第二年。日本已提供约420亿日元贷款。Weli于2018年9月下旬为考察预定参加项目招标的多家日企而访日。他透露称，日本近期将提供追加部分，“最终日元贷款总额将超过3000亿日元”。
截至2016年度末，日本政府已批准向伊拉克提供累计约6890亿日元贷款，加上本次新建项目的贷款，预计将超过1万亿日元。因IS的势力影响，ODA被迫陷入实际停止状态，或不得不更改计划。
伊拉克2018年5月举行了宣布完成扫荡IS后的首次大选，持续推进组建新政府的工作。Weli表示：“直接关系到提高汽油自给率的本次项目备受期待，感谢日本对重建给予的援助。”
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