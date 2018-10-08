日本政府对伊拉克援建炼油项目年内将启动

在伊拉克数一数二巨大油田区所处的南部巴士拉省，利用日本政府开发援助（ ODA ）的炼油厂设备新建项目将于 2018 年内正式启动，日元贷款总额预计超过 3000 亿日元。





近期访问日本的伊拉克国营南部炼油公司（ SRC ）负责人接受日本共同社采访时透露了上述消息。日伊两国政府 2012 年就该项目达成协议，但因极端组织 “ 伊斯兰国 ” （ IS ）等势力的影响而陷入停滞。日本希望援助生产石油制品的炼油项目，支持伊拉克重建。该公司高管 Husam Weli 表示已为最快 12 月实施的招标做好准备，称 “ 预计 2019 年动工 ” 。

伊拉克在 2017 年底宣布完成扫荡 IS 的作战。但北部最大的炼油厂被 IS 破坏，其它炼油厂也日渐老化。虽然伊拉克是全球名列前茅的产油国，但却持续进口汽油等石油制品。

该项目协议达成于驻伊美军撤退的第二年。日本已提供约 420 亿日元贷款。 Weli 于 2018 年 9 月下旬为考察预定参加项目招标的多家日企而访日。他透露称，日本近期将提供追加部分， “ 最终日元贷款总额将超过 3000 亿日元 ” 。

截至 2016 年度末，日本政府已批准向伊拉克提供累计约 6890 亿日元贷款，加上本次新建项目的贷款，预计将超过 1 万亿日元。因 IS 的势力影响， ODA 被迫陷入实际停止状态，或不得不更改计划。

伊拉克

2018

年

5

月举行了宣布完成扫荡

IS

后的首次大选，持续推进组建新政府的工作。

Weli

表示：

“

直接关系到提高汽油自给率的本次项目备受期待，感谢日本对重建给予的援助。

”

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