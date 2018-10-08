中国央行年内第四次降准 释放7500亿增量资金

北京时间 10 月 7 日，据中国人民银行网站消息，从 2018 年 10 月 15 日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率 1 个百分点。





报道称，降准所释放的部分资金用于偿还 10 月 15 日到期的约 4,500 亿元人民币（ 1 元人民币约合 0.146 美元）中期借贷便利（ MLF ），这部分 MLF 当日不再续做。除此之外，降准还可再释放增量资金约 7,500 亿元。





据了解，本次降准的主要目的是优化流动性结构，增强金融服务实体经济能力。





同时，释放约 7,500 亿元增量资金，可以增加金融机构支持小微企业、民营企业和创新型企业的资金来源，推动实体经济健康发展。





此次降准仍属于定向调控，银行体系流动性总量基本稳定，银根是稳健中性的，货币政策取向没有改变。





中国人民银行将继续实施稳健中性的货币政策，不搞大水漫灌，注重定向调控，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模合理增长。

另外，本次降准弥补了银行体系流动性缺口，优化了流动性结构。





然而，银根并没有放松，市场利率也基本稳定，广义货币（

M2

）和社会融资规模增长率与名义

GDP

增长率基本匹配，不会形成贬值压力。

同时降准还有利于促进经济结构调整，推动高质量发展，经济基本面对人民币汇率的支撑更加巩固。





据统计，这是

2018

年以来第四次降准，此前

1

月、

4

月和

7

月分别下调过银行准备金率。

值得注意的是，中国国庆长假期间，海外市场大幅震荡，股市方面则压力很大，几乎尽墨，尤其港股跌幅不小。





与此同时，美元持续走强，长假期间多国货币遭冲击。

对于此次降准，兴业银行首席经济学家鲁政委表示，再度降准置换

MLF

，保持了总量不变，体现了稳健中性。





但拉长了期限结构，有助于压缩期限利差；持续的降准，最终会有助于改善市场风险偏好，压缩信用利差，改善民营企业融资条件。（多维新闻）

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