加拿大奥古布古水怪3周现身3次 身长15米似巨蟒

多年来，位于加拿大不列颠哥伦比亚省的奥卡纳根湖中，曾多次传出有像蛇一样的水下生物，被称为奥古布古水怪。近日，有多名当地人前后 3 次看到奥古布古水怪现身湖中。

综合加拿大 Globalnews 新闻网、澳大利亚新闻网报道， 9 月 12 日，大卫 · 哈尔鲍尔和家人首先看到了奥古布古水怪。当时他和哥哥基思以及家人正在奥卡纳根湖边野餐，突然看到了水怪。大卫说： “ 我看到一个黑色圆柱形的东西冲出湖面，然后转着圈。 ” 兄弟俩人认为这个动物看起来像 “ 巨蟒 ” ，身长约 15 米。





加拿大一个专门收集奥古布古水怪报道的网站负责人比尔 · 斯提乌克称，近日，又一人在桥边看到一条似长蛇的生物，而据这个人说，他的邻居也看到了。斯提乌克称，他对近日水怪的频繁出动感到兴奋。 “3 周内出现 3 次，我感到非常惊讶。 ” 斯提乌克称，他曾经两次亲眼目睹水怪。 1978 年，他开车通过奥卡纳根湖上的浮桥，突然看到湖中出现奇怪的水波。斯提切克说，水怪背部有三处隆起，头部正向着基洛纳市的方向行进。此后，他开始致力于寻找水怪，但毫无所获。 2015 年，他看到离海岸 150 米左右的湖中有一只巨大的蛇状物出没，他迅速地用相机记录了下来。他认为，这是一张水怪的照片，并相信奥卡纳根湖是许多水怪赖以生存的家园。 “ 几千年前，这个湖是和海洋相连通的。 ”

据悉，奥卡纳根湖位于加拿大的不列颠哥伦比亚省西南部，是一条细长形的淡水湖，全长

169

公里，有不少湖段深度超过

1000

英尺。早在白人殖民者于十九世纪中叶来到湖区之前，当地的萨利希（

Salish

）部落印第安人就已经世代相传一个故事，在奥卡纳根湖里有一只巨大的怪物，它居住在湖里一个叫做风暴点（

Squally Point

）的地方，这个地方在今天的基洛纳市附近。每次有动物游过那个地方，必会被一股神秘的水流吸进湖底。因此当地萨利希人从来不在风暴点跨湖航行，如果确实要在那里行舟，人们都要举行祭祀，将一些小动物做为牺牲投入湖中。

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