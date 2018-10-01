英国女王有只“假手”？台媒：没人知道她是否用过

台媒称， 92 岁的英国女王伊丽莎白二世出席公众场合时，总是要挥手上千次。为此，一群澳大利亚学生特地打造了一台 “ 挥手机器 ” ，供英国女王手酸时使用。但没有人知道她是否真的用过，而这台 “ 挥手机器 ” 更成为皇室茶余饭后的笑话。





据台湾联合新闻网 9 月 28 日援引英国《太阳报》报道，英国女王数年前收到来自澳大利亚学生们赠送的 “ 挥手机器 ” ，这台机器由一只塞满填充物的手套，以及一个木制控制杆所制成。原本只是学生们开的玩笑，但英国女王觉得实在太有趣，便把它带回英国。





在一本有关英国女王的书中，长公主安妮提到了这台机器。 68 岁的安妮说道， “ 你拉一下控制杆的末端，手就会来回挥动。我觉得学生们可能认为自己有点放肆，但女王其实非常兴奋。 ” 该书作者则说， “ 我不认为她曾在公共场合用过，但我听说这成为家族喜爱的笑话。 ”

事实上，英国女王的挥手美学为人所称道，因为她能用最少的力气，挥手上千次。她对挥手的重视，也有迹可循，已退役的前英国皇家游艇 “ 不列颠尼亚 ” 号，过去就曾特别安排一群人，专职工作就是在甲板上挥手。

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