印度购15架支奴干直升机：总价11亿美元 明年入役

英国《简氏防务周刊》网站 10 月 18 日发表题为《印度空军飞行员开始接受 “ 支奴干 ” 直升机训练》的报道称， 4 名印度空军飞行员和 4 名飞机工程师已开始在美国接受操作和维护 CH-47F“ 支奴干 ” 重型运输直升机的培训，其中 15 架将从 2019 年年中起入役印度空军。

官员们对记者说，由 8 名成员组成的印度空军特遣队于 10 月 15 日在美国波音公司位于特拉华的工厂开始接受训练，而且一支类似的特遣队随后会继续接受训练。

今年 7 月，波音公司宣布成功完成了首架交付给印度空军的 “ 支奴干 ” 直升机的试飞。

报道称，这 15 架 “ 支奴干 ” 直升机计划在 2019 年至 2023 年之间交付使用。业内官员对记者说， “ 支奴干 ” 直升机将通过船只运抵，并在印度西海岸蒙德拉港的一个私营工厂进行组装。

2 015 年 9 月，印度与波音公司签署了一项价值 11 亿美元的直接商业军售协议，以采购 15 架 “ 支奴干 ” 直升机。协议内容还包括让印度空军在晚些时候再购买 7 架类似直升机的条款。

“ 支奴干 ” 直升机能运送 50 名军人或提供约 14 吨的有效载荷。经过 2012 年的使用测试，印度选中了 “ 支奴干 ” 直升机。

报道称，

“

支奴干

”

直升机将取代印度空军老旧的米

-26

直升机，俄罗斯制造的米

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直升机于上世纪

80

年代入役印度空军。

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