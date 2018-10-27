印度购15架支奴干直升机：总价11亿美元 明年入役

英国《简氏防务周刊》网站10月18日发表题为《印度空军飞行员开始接受“支奴干”直升机训练》的报道称，4名印度空军飞行员和4名飞机工程师已开始在美国接受操作和维护CH-47F“支奴干”重型运输直升机的培训，其中15架将从2019年年中起入役印度空军。
官员们对记者说，由8名成员组成的印度空军特遣队于10月15日在美国波音公司位于特拉华的工厂开始接受训练，而且一支类似的特遣队随后会继续接受训练。
今年7月，波音公司宣布成功完成了首架交付给印度空军的“支奴干”直升机的试飞。
报道称，这15架“支奴干”直升机计划在2019年至2023年之间交付使用。业内官员对记者说，“支奴干”直升机将通过船只运抵，并在印度西海岸蒙德拉港的一个私营工厂进行组装。
2015年9月，印度与波音公司签署了一项价值11亿美元的直接商业军售协议，以采购15架“支奴干”直升机。协议内容还包括让印度空军在晚些时候再购买7架类似直升机的条款。
“支奴干”直升机能运送50名军人或提供约14吨的有效载荷。经过2012年的使用测试，印度选中了“支奴干”直升机。
报道称，“支奴干”直升机将取代印度空军老旧的米-26直升机，俄罗斯制造的米-26直升机于上世纪80年代入役印度空军。
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