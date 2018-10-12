2018全球癌症数据发布：经济越发达越容易患病

据欧洲时报网报道，一个人有多大可能患上癌症，又有多大可能因癌症而去世？近期，世界卫生组织的国际癌症研究机构（IARC）发布了一份针对全球185个国家、36种癌症的发病率和致死率的报告。报告中提到：“1/5的男性和1/6的女性，在一生中会患上癌症，而1/8的男性和1/11的女性，将会死于癌症”。
今年全球预计将有近1810万癌症新发患者和近960万癌症死亡病患，全球癌症负担持续增长；女性患者最常见的癌症致死原因是乳腺癌，男性则是肺癌。相关论文还提到，在高速发展的经济体中，致癌原因也由原先的贫穷和医疗条件差，正在演变成糟糕的生活习惯。
肺癌发病数最高，乳腺癌是女性最大杀手
报告显示，今年癌症新发患者预计接近1810万人。其中，患上肺癌和乳腺癌的人最多，其次是前列腺癌、结肠直肠癌、皮肤癌。
而肺癌在今年预计会夺走约176万人的生命，高居所有癌症致死原因之首。同时，肺癌也是93个国家和地区中男性最常见的癌症死因，高于前列腺癌（46个国家/地区）、肝癌（20个国家/地区）。
对于女性来说，乳腺癌则是最为致命的癌症。2018年预计有近63万人因乳腺癌而死亡，同时它也是103个国家和地区中女性最常见的癌症死因。另外，子宫颈癌也是女性致命的另一大“杀手”，今年有31万多人将死于子宫颈癌。
生活水平越高的地区，一些癌症越容易找上门
相关论文指出，2018年，高人类发展指数（HDI）的地区相比低HDI的地区，普遍有着更高的癌症发病率和致死率。
其中几种发病数较高的癌症中，肺癌、直肠癌的发病率和致死率在高HDI地区，明显要超出低HDI地区两到三倍；女性的乳腺癌虽然在高HDI地区发病率高，但其致死率要低于低HDI地区，而宫颈癌的发病率和致死率则都在低HDI地区高一些。
对于肺癌来说，《国际癌症杂志》的另一篇论文中提到，肺癌发病率和HDI发展水平呈正相关关系，但目前高人类发展地区的肺癌发病率，高于极高人类发展地区。
这种现象和各国烟草流行程度相关。上世纪70年代至90年代，烟草的流行程度在欧洲、北美和澳洲达到顶峰，因而目前这些地区肺癌患病数正在减少，随着烟草的流行转移，发展中地区的肺癌发病率正在上升。
这篇论文也指出，高HDI地区西方化的生活方式、生殖和激素因素、月经初潮年龄、肥胖和饮酒等因素，都造成了女性乳腺癌发病率上升。在非常高HDI的区域，乳腺癌的发病率比低HDI区域高出三倍。
对抗癌症我们能做些什么？
有效减少主动吸烟和吸“二手烟”，依然是防范肺癌的最佳措施，各国也在提高烟草产品的消费税和价格方面积极努力。
2018年4月《东方烟草报》上刊登的《2017年世界烟草发展报告》显示，受到税收和价格增长较快的影响，近5年来，全球烟单包均价累计增长约16%。2017年，全球（除中国外）卷烟销量约6200万箱，同比下降约2%。近5年，俄罗斯的烟草销量少最多，东欧、拉美、大洋洲等地降幅最大，而亚太、中东和非洲等地区的部分市场则销量增长。
虽然经济发达地区的人们显然已经开始有意识的减少烟草消费，但目前来说，购买力前10位（规模大于20万箱）的国家和区依然是美国、日本、白俄罗斯、中国台湾、奥地利、德国、哥伦比亚、哈萨克斯坦、韩国、加拿大。
在今年2108年10月1日，美国免疫学家詹姆斯•艾利森（JamesPAlison）和日本免疫学家本庶佑（TasukuHonjo）因为在肿瘤免疫领域做出的贡献，荣获2018年诺贝尔生理学或医学奖。
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