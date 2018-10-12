2018全球癌症数据发布：经济越发达越容易患病

据欧洲时报网报道，一个人有多大可能患上癌症，又有多大可能因癌症而去世？近期，世界卫生组织的国际癌症研究机构（ IARC ）发布了一份针对全球 185 个国家、 36 种癌症的发病率和致死率的报告。报告中提到： “1/5 的男性和 1/6 的女性，在一生中会患上癌症，而 1/8 的男性和 1/11 的女性，将会死于癌症 ” 。

今年全球预计将有近 1810 万癌症新发患者和近 960 万癌症死亡病患，全球癌症负担持续增长；女性患者最常见的癌症致死原因是乳腺癌，男性则是肺癌。相关论文还提到，在高速发展的经济体中，致癌原因也由原先的贫穷和医疗条件差，正在演变成糟糕的生活习惯。

肺癌发病数最高，乳腺癌是女性最大杀手

报告显示，今年癌症新发患者预计接近 1810 万人。其中，患上肺癌和乳腺癌的人最多，其次是前列腺癌、结肠直肠癌、皮肤癌。

而肺癌在今年预计会夺走约 176 万人的生命，高居所有癌症致死原因之首。同时，肺癌也是 93 个国家和地区中男性最常见的癌症死因，高于前列腺癌（ 46 个国家 / 地区）、肝癌（ 20 个国家 / 地区）。

对于女性来说，乳腺癌则是最为致命的癌症。 2018 年预计有近 63 万人因乳腺癌而死亡，同时它也是 103 个国家和地区中女性最常见的癌症死因。另外，子宫颈癌也是女性致命的另一大 “ 杀手 ” ，今年有 31 万多人将死于子宫颈癌。

生活水平越高的地区，一些癌症越容易找上门

相关论文指出， 2018 年，高人类发展指数（ HDI ）的地区相比低 HDI 的地区，普遍有着更高的癌症发病率和致死率。

其中几种发病数较高的癌症中，肺癌、直肠癌的发病率和致死率在高 HDI 地区，明显要超出低 HDI 地区两到三倍；女性的乳腺癌虽然在高 HDI 地区发病率高，但其致死率要低于低 HDI 地区，而宫颈癌的发病率和致死率则都在低 HDI 地区高一些。

对于肺癌来说，《国际癌症杂志》的另一篇论文中提到，肺癌发病率和 HDI 发展水平呈正相关关系，但目前高人类发展地区的肺癌发病率，高于极高人类发展地区。

这种现象和各国烟草流行程度相关。上世纪 70 年代至 90 年代，烟草的流行程度在欧洲、北美和澳洲达到顶峰，因而目前这些地区肺癌患病数正在减少，随着烟草的流行转移，发展中地区的肺癌发病率正在上升。

这篇论文也指出，高 HDI 地区西方化的生活方式、生殖和激素因素、月经初潮年龄、肥胖和饮酒等因素，都造成了女性乳腺癌发病率上升。在非常高 HDI 的区域，乳腺癌的发病率比低 HDI 区域高出三倍。

对抗癌症我们能做些什么？





有效减少主动吸烟和吸 “ 二手烟 ” ，依然是防范肺癌的最佳措施，各国也在提高烟草产品的消费税和价格方面积极努力。

2018 年 4 月《东方烟草报》上刊登的《 2017 年世界烟草发展报告》显示，受到税收和价格增长较快的影响，近 5 年来，全球烟单包均价累计增长约 16% 。 2017 年，全球（除中国外）卷烟销量约 6200 万箱，同比下降约 2% 。近 5 年，俄罗斯的烟草销量少最多，东欧、拉美、大洋洲等地降幅最大，而亚太、中东和非洲等地区的部分市场则销量增长。

虽然经济发达地区的人们显然已经开始有意识的减少烟草消费，但目前来说，购买力前 10 位（规模大于 20 万箱）的国家和区依然是美国、日本、白俄罗斯、中国台湾、奥地利、德国、哥伦比亚、哈萨克斯坦、韩国、加拿大。

在今年

2108

年

10

月

1

日，美国免疫学家詹姆斯

•

艾利森（

JamesPAlison

）和日本免疫学家本庶佑（

TasukuHonjo

）因为在肿瘤免疫领域做出的贡献，荣获

2018

年诺贝尔生理学或医学奖。

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