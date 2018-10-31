日报文章：美限制对华技术出口殃及日企

《日本经济新闻》发表题为《美国死守技术要害》的文章称，日本企业生产出包含美国技术的产品，再向中国出口时，也开始受到美国的限制。在中美矛盾加剧的情况下，虽然日本的对华谈判筹码增加，但跟美国之间也需要摸索不可逾越的界限。





文章称，在中美矛盾加剧的情况下，华盛顿的氛围非常紧张。今年 8 月，美国通过了三位一体的严厉法律，它们是《国防授权法案》、《外国投资风险评估现代化法案》和《出口管制改革法案》。





这些法律的主要内容是限制对美国投资和加强美国出口的管理，重新明确了要保护的对象是 “ 重要技术、产业基础、敏感性个人信息 ” 。这些对于安全保障来说也是生死攸关的。美国外国投资委员会为了这些东西可谓严防死守，列举了飞机、计算机、半导体、生物等 27 个行业，涉及这些领域的对美投资需要接受事前审查。





美国财政部官员说，上述举措针对的是中国。即便出资不到一半，但能构成对美国企业实际控制的直接投资，都是美国外国投资委员会的审查对象。





文章称，这有时会对美国企业的经营造成影响。最近，日本住宅设备及综合建材企业骊住集团打算把在美国经营的意大利建材子公司出售给中资企业，但被美国外国投资委员会叫停。





其他日本企业也并非不受影响。例如，在中国开办子公司或相关公司的日本企业要收购美国企业时，美国外国投资委员会也担心技术情报流入中国子公司或相关公司手中。





以软银集团为代表，日本企业以各种形式与中国企业开展合作。美国政府也很担心像特洛伊木马那样的间接技术泄露。





那么，什么是最尖端技术和基础技术呢？文章指出，先前提到的 27 个行业中，美中激烈争夺的技术是焦点。机器人、人工智能、自动驾驶、生物等是代表行业。





文章称，即使是外国生产的产品，如果在一定程度上含有美国产品和技术，也会成为美国的出口限制对象。日本企业生产出包含美国技术的产品，再向中国出口时，也会受到限制。





日本向中国出口半导体、汽车及汽车零部件、化学制品、精密仪器，同时也从美国进口医药品、电机及情报通信设备等技术。使用美国技术或零部件的日本产品被出口到中国时，美国政府也有可能加以干涉。





文章称，还未等到三位一体的法律立法完成，美国就开始对中国的高科技企业进行限制。美国联邦通信委员会正在讨论，要求国内的通信公司禁止向存在安保问题的外国企业出售通信设备。《国防授权法案》还明确规定政府机构禁止采购。这显然是针对中国通信企业。





文章认为，日本企业也受牵扯。使用较多中国企业设备的通信业者，被要求遵守限制措施，其经营战略很可能受到影响。

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