特朗普欲废《中导条约）招各方批评 戈尔巴乔夫称保住条约为时不晚

特朗普总统表示，由于俄罗斯多年来一直违约发展违禁武器，他计划取消具有里程碑意义的军控协议《中导条约》。克里姆林宫则表示美国退出条约 “ 将是非常危险的一步 ” 。





国会议员对此反应不一，有的认为这是一个 “ 大大的错误 ” ，有的则认为 “ 这绝对是正确的举措 ” 。美国在欧洲的盟友也因此出现了分歧：英国称 “ 绝对坚决 ” 站在美国一边，而德国则称特朗普此举 “ 令人遗憾 ” 。





共和党参议员兰德 · 保罗说： “ 这样轻率地退出这一历史协议是个大大的错误。 ” 他对《福克斯周日新闻》节目说，美俄两方都指责对方违反协议，而他希望政府与专家 “ 理智讨论 ” ，看华盛顿和莫斯科是否能够解决它们的分歧。





参议院外交关系委员会主席鲍勃 · 科克说他希望特朗普的举措只是一个谈判的策略。科克对美国有线电视新闻网的《国情咨文》节目说， “ 这可能只是先下手为强，试图让俄罗斯服从规定 ” 。他希望 “ 我们将能够想出办法留在协议内 ” 。





报道称，特朗普将派遣国家安全顾问博尔顿前往莫斯科，与包括俄外长拉夫罗夫和俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫在内的高官会晤。预计博尔顿将转达特朗普的决定。





俄副外长里亚布科夫 10 月 21 日说： “ 这将是一个非常危险的举动。 ” 他说，美国的退出 “ 将受到国际社会所有成员最严厉的谴责 ” 。





德国外长马斯说，特朗普的决定 “ 令人遗憾 ” ，该条约 30 年来一直是 “ 我们欧洲安全架构的重要支柱 ” ，退出该条约将 “ 给我们和欧洲出难题 ” 。但是英国国防大臣威廉姆森说，在该条约的争端中英国 “ 坚定 ” 地站在美国一边。





【美国《华盛顿邮报》网站 10 月 21 日报道】特朗普宣布将让美国退出一个核武器控制条约，这让他自己党派的成员都感到恐慌。他们批评了这个决定，并担心其他控制核武器扩散的国际协议可能也会被推翻。





共和党议员、参议院外交关系委员会主席科克 21 日说： “ 我希望，我们不会继续破坏我们建立的各种核武器控制条约。 ” 他提到，他听说特朗普政府不仅希望退出《中导条约》，还想退出《新削减战略武器条约》。





科克说： “ 我认为，这将是一个巨大的错误。 ” 《中导条约》是里根总统和前苏联领导人戈尔巴乔夫在 1987 年达成的一项战略武器削减协议。 2010 年，在参议院批准《新削减战略武器条约》的工作中，科克发挥了重要作用。在该条约 2021 年初失效之前，它的未来处于不确定中。





科克说，特朗普退出《中导条约》的声明令人意外，他希望，这只是总统发出的威吓。他猜测，特朗普或许试图采取高压攻势，以影响俄罗斯在核武器控制条约方面的立场。





共和党参议员保罗说，退出条约将是 “ 一个大大的错误 ” 。他说： “ 我完全赞成尝试与中国达成一项协议，但是那将是一项新协议。没有理由终止我们与俄罗斯的协议。 ”





【俄新社莫斯科 10 月 21 日电】特朗普称华盛顿将退出《中导条约》，前苏联总统戈尔巴乔夫对此表示： “ 美方在作出决定方面陷入了某种死胡同，因此走上这条最不负责任的道路。 ”





戈尔巴乔夫指出，应该迅速弄清事情发生的原因以及美国想借此达到什么目的。同时他还呼吁联合国对美国此举作出反应。他说： “ 我认为此时应动员所有国际机构，不能允许核武器重新增加。 ” 另外，他还认为在保住《中导条约》的问题上， “ 火车还没开走 ” 。





在回答当前局势下两国领导人应采取怎样措施保留条约以及是否有必要进行协商时，戈尔巴乔夫表示： “ 我不知道两国领导人是否会成功，但我认为，关于这一问题 ‘ 火车还没开走 ’ ，并且美国代表也将飞抵俄罗斯。两国代表应尝试阻止这个破坏性进程。 ”





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