彭斯称美太空军将成形:要像主导地球一样主导太空

“ 太空是征战的空间，就像地面、空中和海洋一样。美国将像主导地球一样去主导太空， ” 美国媒体 10 月 24 日援引美国副总统彭斯的话报道称，特朗普提出的 “ 太空军 ” 将很快成形。

彭斯 23 日在出席 “ 国家太空理事会 ” 举办的太空会议时做出了上述表态。他表示，从明年开始，政府将与国会合作，就 2020 年组建独立的 “ 太空军 ” 的议案进行表决。美国空军负责人今年 9 月表示，组建 “ 太空军 ” 按照一万三千人的编制，最初五年的预算大约要 130 亿美元。美国军队现在由五大军种组成，包括陆军、空军（目前负责太空行动）、海军、陆战队和海岸警备队。

彭斯表示，俄罗斯与中国是美国的竞争对手。太空潜在的威胁包括反卫星武器，机载激光武器， “ 高威胁性的轨道活动和规避性的高超音速导弹。 ”





彭斯说，白宫方面并不期待 2020 年前打造独立的太空军。初期阶段，太空军不会是美国第六个军种，要比军种低一个层级。特朗普很快将要求国会把从事太空安全的军人和文职人员并入一个联合司令部，类似军方特种部队的架构。

“‘ 国家太空理事会 ’ 正向总统提出建议，开始成立一个联合太空司令部。这很像我们过去成立的 ‘ 特种部队司令部 ’ ， ” 彭斯说， “ 让我们先把每个人统一在一个联合司令部内 ” 。

他补充说，希望先成立 “ 太空开发署 ” ，后者负责开发新的技术。彭斯表示，美国大约有六万人目前在从事太空安全工作，人员遍布美军各大军种和情报机构。

彭斯说： “ 最初不像是其他已经成立的军种。我们认为这是一种合成。在此基础上，未来的国会和行政当局可以发展、扩充和培育。这是我们认为合适的 ‘ 太空军 ’” 。

报道称，美国政府打造

“

太空军

”

的计划必须得到国会的批准。在此之前，立即成立一个与美国陆军或空军同级的

“

太空军

”

的建议在国会议员中引起了纷争。有些议员认为，太空应属空军管辖。

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