博尔索纳罗为何被称为巴西“特朗普”

极右翼总统候选人雅伊尔 · 博尔索纳罗被视作巴西的特朗普式人物，虽然颇受争议，但他却在大选第一轮投票中确立了最受选民欢迎候选人的地位。博尔索纳罗在第一轮中的得票率为 46% ，距离实现一轮胜选只有一步之遥。





而卢拉的继任者、劳工党候选人费尔南多 · 阿达得票率为 28% ，两人将共同进入即将于 10 月 28 日举行的第二轮竞选。虽然因伤连续数周未能上街拉票，但博尔索纳罗却通过社交网站奠定了胜局，避免了在辩论中与对手交锋。





巴西人对博尔索纳罗的态度是爱恨交加。出身行伍的他自称为 “ 巴西战士 ” 。对待暴力和贪腐问题的极端态度，以及男权主义、仇视同性恋和种族主义言论，都让他备受质疑。但支持者认为只有他能够拯救深陷不安全和暴力当中的巴西。





部分选民认为，只有博尔索纳罗上台，将巴西推向政治危机的贪腐问题才能被斩草除根。就连德高望重的前总统卢拉也因腐败问题被判入狱，而前总统罗塞夫甚至在执政期间就遭到弹劾。





然而，就连博尔索纳罗自己都承认他缺乏经济常识，他还建议任命军人担任部长，放松枪支管控，并在全国范围内大力推广军事化学校，理由是纪律森严和等级严明有利于改善公共教育质量。诸如此类的执政纲领被认为有可能会威胁巴西民生，也让他备受诟病。





博尔索纳罗曾经侮辱女议员，认为女性工资应当低于男性，建议取消大学招生种族配额，公开反对同性恋，此类言行也为他招致一片反对之声。反对者担心，如果他上台，将不会尊重和维护基本权利。





63 岁的博尔索纳罗出生在圣保罗州的格利塞里乌，但成长在更加发达的坎皮纳斯，并在那里进入军事学校学习。后来他在里约热内卢作为伞兵开始子从军生涯，并获得体育教育专业职称。当时他的上级就评价他 “ 具有进攻性 ” 并且 “ 极具野心 ” 。





博尔索纳罗的政治生涯始于上世纪 80 年代末期。由于参加抗议军人工资过低的示威活动，他受到了处罚，但正是这一经历为他积累了人气，帮助他在 1988 年成功当选里约市议会成员。





博尔索纳罗的政治野心被激发， 4 年后他一举成为里约州联邦议员，并一直连任到竞选总统之前。讽刺的是，他也在人权部门担任职务。作为社会自由党候选人的他曾经参加过 8 个政党，在此期间提出过 162 项法案，但其中只有两项获得通过。





Twitter

sgnypost





