俄媒称吸烟降低免疫力又添新证：烟民更易患口腔疾病

俄媒称，生物学家在《牙髓病学杂志》上发文并得出结论，吸烟不但会提高罹患肺癌、哮喘和慢性阻塞性肺病的风险，而且显著降低人体免疫力。





据俄新社 9 月 26 日报道，美国克利夫兰凯斯 - 西部保留地大学的阿妮塔 · 阿米诺沙里娅称： “ 这可以解释为何许多吸烟者有龋齿和其他口腔疾病，以及为什么他们的牙龈痊愈得比不抽烟的人慢。 TNF-α 和 hBD-2 蛋白发挥最后一道防线的作用。吸烟导致它们还没加入战斗就被 ‘ 杀死 ’ 了。 ”





据世界卫生组织统计，全球约有 11 亿吸烟者。其中大部分生活在发展中国家和过渡型国家。英国医学家的最新研究表明，约 60% 的吸烟者之所以早亡，正是由于沉迷烟草，而不是其他原因。





报道称，近年来科学家开始注意到，吸烟明显令人加速衰老和听力下降。这迫使科学家更细致地研究与被动和主动吸烟有关的各种副作用。





阿米诺沙里娅和同事在研究香烟烟雾如何影响牙髓和其他牙组织时，还发现了一个令人意外的不良后果。为此科学家招募了 70 名有龋齿但未医治的志愿者，并邀请他们在凯斯 - 西部保留地大学诊所治疗。





报道称，一半志愿者吸烟，其余人从不吸烟。在牙医切除神经时，生物学家收集健康和受损的牙髓样本，并分析牙组织中包含何种激素和蛋白。





阿米诺沙里娅介绍： “ 起初我们预期会看到与免疫有关的特定信号物质水平差异，吸烟者将比其余人的低。令我们惊讶的是，这些 ‘ 防御 ’ 分子不是减少这么简单，而是牙髓里根本就没有。 ”

报道称，例如，吸烟者的牙组织里几乎没有 TNF-α 蛋白分子 —— 这是激发免疫细胞活性的最重要物质之一，负责释放炎症并将免疫系统转到 “ 紧急状态机制 ” 。同样地，吸烟者牙齿中的另外两种信号分子也非常少 —— 负责抵抗微生物的 β- 防御素 2 和 β- 防御素 3 。





科学家指出，这种区别可以用来解释，为何吸烟者患有需要切除神经的重度牙髓炎以及各种牙龈疾病的概率要高一倍。阿米诺沙里娅和同事认为，在其他组织和器官的免疫系统活性也是因类似方式而下降。

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