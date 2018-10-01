俄媒称吸烟降低免疫力又添新证：烟民更易患口腔疾病

俄媒称，生物学家在《牙髓病学杂志》上发文并得出结论，吸烟不但会提高罹患肺癌、哮喘和慢性阻塞性肺病的风险，而且显著降低人体免疫力。
据俄新社9月26日报道，美国克利夫兰凯斯-西部保留地大学的阿妮塔·阿米诺沙里娅称：“这可以解释为何许多吸烟者有龋齿和其他口腔疾病，以及为什么他们的牙龈痊愈得比不抽烟的人慢。TNF-α和hBD-2蛋白发挥最后一道防线的作用。吸烟导致它们还没加入战斗就被‘杀死’了。”
据世界卫生组织统计，全球约有11亿吸烟者。其中大部分生活在发展中国家和过渡型国家。英国医学家的最新研究表明，约60%的吸烟者之所以早亡，正是由于沉迷烟草，而不是其他原因。
报道称，近年来科学家开始注意到，吸烟明显令人加速衰老和听力下降。这迫使科学家更细致地研究与被动和主动吸烟有关的各种副作用。
阿米诺沙里娅和同事在研究香烟烟雾如何影响牙髓和其他牙组织时，还发现了一个令人意外的不良后果。为此科学家招募了70名有龋齿但未医治的志愿者，并邀请他们在凯斯-西部保留地大学诊所治疗。
报道称，一半志愿者吸烟，其余人从不吸烟。在牙医切除神经时，生物学家收集健康和受损的牙髓样本，并分析牙组织中包含何种激素和蛋白。
阿米诺沙里娅介绍：“起初我们预期会看到与免疫有关的特定信号物质水平差异，吸烟者将比其余人的低。令我们惊讶的是，这些‘防御’分子不是减少这么简单，而是牙髓里根本就没有。”
报道称，例如，吸烟者的牙组织里几乎没有TNF-α蛋白分子——这是激发免疫细胞活性的最重要物质之一，负责释放炎症并将免疫系统转到“紧急状态机制”。同样地，吸烟者牙齿中的另外两种信号分子也非常少——负责抵抗微生物的β-防御素2和β-防御素3。
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