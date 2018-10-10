谷歌对欧盟43亿罚款提起上诉 事关安卓商业模式

10 月 10 日， Alphabet 旗子子公司谷歌表示，已对欧盟 43 . 4 亿欧元罚款的反垄断罚款提起上诉。欧盟此前称谷歌涉嫌滥用其手机 Android 操作系统的主导地位。

但谷歌表示，它没有计划要求临时措施暂停欧盟的决定，即在 10 月底前对 Android 进行修改以满足欧盟的要求，否则谷歌将面临高达全球每日平均营收 5% 的额外罚款。

据路透社消息，谷歌通过一封电子邮件称，已经向欧盟总法院提交了申诉，此前，谷歌曾表示，该案件提交给了位于卢森堡的欧洲第二高等法院。截至发稿时，谷歌尚未回复记者对于路透社提及电子邮件的确认。

7 月 18 日，欧盟委员会对外表示，谷歌利用 Android 强制手机厂商预装谷歌旗下的移动应用程序，包括搜索引擎和浏览器 Chrome ，阻碍了正常的商业竞争，扼杀了竞争对手的应用程序，从而构成了垄断。目前该操作系统运行在全球超过 80% 的智能手机上。





欧盟欧盟反垄断专员 Margrethe Vestager 表示， “ 谷歌已经过将 Android 作为巩固期搜索引擎主导地位的工具 ” ，这些做法将使竞争对手没有机会进行创新和竞争。欧盟当时要求，谷歌必须在 90 天内实施已下令采取的补救措施，并由四个月的时间支付罚款。

谷歌随即表示针对该决定提起上诉。谷歌 CEO 桑德 · 皮查在官方博客发文抗议，认为欧盟委员会针对 Android 及其商业模式的处罚忽略了 Android 与苹果 iOS 的竞争事实，也忽略了 Android 增加了智能手机厂商之间的竞争更和赋予消费者更多选择。

《金融时报》称，在谷歌提起上诉前几个小时， Margrethe Vestager 向谷歌施压，称她将调查天空新闻的一份报道。该媒体在 10 月 8 日发布了一篇报道称谷歌一直在规避此前欧盟对其购物服务的裁决。

如果欧盟的要求一旦成立，谷歌将不得不改变其商业模式，进而影响其核心的广告收入。因为作为免费向智能手机厂商提供

Android

的交换条件，谷歌要求厂商预装相应的谷歌服务，包括搜索、

Gmail

和谷歌地图等。谷歌利用这些应用收集数据，然后为其广告业务服务。

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