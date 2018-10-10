克林顿夫妇将开巡回宣讲被讽圈钱:vip票价699美元

当地时间 8 日，美国前总统克林顿夫妇对外宣布，两人将以 “ 夫妻档 ” 的形式在 2018 年中期选举过后展开一场 “ 跨国跨年 ” 的大范围巡回宣讲，届时二人的足迹将遍及美国和加拿大共计 13 座城市。由于此行的盈利目的明显，美国已有媒体调侃称： “ 这可比看场球或听场音乐会贵啊。 ”

美国有线电视新闻网（ CNN ） 9 日称，根据日程安排，克林顿夫妇将于今年 11 月正式开启这场巡回活动，第一站前往美国赌城拉斯韦加斯。

目前，这场活动的主办方、美国知名娱乐公司 “ 现场国度 ” 正极力为此次巡讲造势。据介绍，克林顿和希拉里主要将以现场对话的形式出席 13 城的活动，活动主题名为 “ 与总统克林顿和国务卿希拉里的一晚 ” 。活动期间，夫妇二人将讲述从政期间的见闻逸事，并与听众探讨时事、展望未来。主办方将此轮巡讲标榜为 “ 独一无二的对话体验 ” ，号称能让听众 “ 在最前排领略美国现代历史上的最重要时刻 ” 。

虽然克林顿家族的发言人拒绝透露巡讲活动将为夫妇二人带来多少收益，但美国媒体对这场活动的 “ 圈钱 ” 本质无不心知肚明。活动入场券的票价将根据不同城市和不同级别的座位产生较大范围的浮动，普通票约为 60 美元至 70 美元，最昂贵的 VIP 票价高达 699 美元。目前虽然还不知巡讲活动的订票情况，但主办方选择的场地规模都不小。以拉斯韦加斯为例，活动定于该市著名的米高梅公园剧院，场内拥有 5200 个座位。

CNN

调侃称，美国

“

重量级

”

民主党人在

“

退休

”

后似乎特别热衷于跨州、跨国的

“

巡回活动

”

：在克林顿夫妇之前，前

“

第一夫人

”

米歇尔

·

奥巴马也宣布将在

11

月踏上一场遍布

10

城的

“

卖书之旅

”

、推介自己的回忆录《成长之路》。这场活动的

VIP

套票价格高达

2500

美元。

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