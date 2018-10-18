联合国会场罕见一幕：古巴外交官拍桌子打断美代表演讲

外媒称，古巴 16 日在联合国会场上选择抛开外交礼仪，用大声吵闹来抵制美国就政治犯问题对古巴提出的批评。





据埃菲社 10 月 16 日报道，联合国经济及社会理事会的会场当天上演了罕见的一幕，一个会员国的 20 名外交官用叫喊和拍桌子的方式，打断由另一个会员国主持的会议。





报道称，古巴代表团此前曾请求联合国取消这场会议，理由是认为该会议违反了联合国章程。





报道称，最终，古巴常驻联合国代表安娜扬西 · 罗德里格斯 · 卡梅霍率领一个代表团出席了这一会议。





报道称，会上，美国驻联合国经济及社会理事会代表凯莉 · 柯里首先发表演讲，但古巴外交官很快通过拍桌子打断了柯里。而就在柯里讲话的同时，卡梅霍在麦克风关闭的情况下也在发表自己的演讲。





报道还称，虽然卡梅霍大使后来离开了会场，但古巴代表团的其他成员继续试图用叫喊和制造更大噪音来阻止会议的剩余程序，其中包括美洲国家组织秘书长路易斯 · 阿尔马格罗的演讲。





报道称，古巴外交官喊出了 “ 要古巴，不要封锁 ” 等口号，并大声指责阿尔马格罗。阿尔马格罗在演讲中说， “ 古巴的压制和压迫模式 ” 已输出到尼加拉瓜、委内瑞拉等其他国家。





报道称，卡梅霍大使指责美国 “ 玷污了联合国的名誉 ” ，利用联合国的名义和标识对一个会员国作出敌对行为，并为其主导的荒谬行动制造获得国际支持的假象。卡梅霍将美国的批评行动称为 “ 政治闹剧 ” 。





报道指出，古巴外交部已请求联合国就此事展开严格的 “ 紧急调查 ” 。





报道还称，当天在会上支持古巴的包括玻利维亚等国的代表团。玻利维亚代表指责华盛顿企图 “ 将联合国当作工具 ” 。





另据古巴《格拉玛报》网站 10 月 16 日报道，古巴外交部以最强烈的方式谴责美国政府于 10 月 16 日在联合国总部就人权问题对古巴发起的诽谤行动。





报道称，正如外交部谴责的那样，这一行动是美国政府高层官员近几周来针对古巴发表的一系列言论的一部分。这些言论表明，美国当局对古巴和古巴革命怀有的敌意越来越大。





令人吃惊的是，美国的这次诽谤就发生在联合国大会就名为《终止美国对古巴经济、商业和金融封锁之必要性》的决议草案投票表决两周前。





报道指出，这种行动的目的是为维持和加强对古巴封锁制造借口。美国的封锁是对古巴人民权利大规模、系统性的公然侵犯。





报道称，美国政府没有任何批评古巴的道德权威。他们应该先关注一下在本国领土上发生的侵犯人权行为。

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