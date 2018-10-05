特朗普尴尬:美国安部长称中国没尝试破坏中期选举

美国国土安全部部长尼尔森 10 月 3 日表示，目前没有证据表明中国试图破坏或改变 2018 年美国中期选举的结果。

美国这位部长的发言，推翻了特朗普总统上周在联合国做出的表述。





尼尔森在美国媒体组织的网络安全峰会期间表示， “ 目前没有任何迹象表明有外国对手尝试破坏我们的选举活动 ” 。

她表示，中国在这一领域的注意力集中在向各国传播有关中国的积极信息，同时反驳外界对中国的批评。

特朗普在联合国演讲中提及中国时说： “ 他们不希望我或我们（共和党）赢得（中期选举），因为我是第一位在贸易问题上挑战中国的美国总统。 ”





在这一网络安全峰会期间，美国国土安全部部长关于 “ 中国没有破坏美国中期选举 ” 的这一表态，获得了 SOS 国际特别项目部门总经理穆尔文、负责跟踪中国黑客行为的网络安全公司 Crowdstrike 的联合创始人阿博罗维奇的支持。

穆尔文阐述了他认为中国在进行的提高全球影响力的行动，其重点是提升中国作为世界大国和世界事务的积极力量的形象。穆尔文指出，到目前为止，还没有看到中国为破坏美国中期选举而展开实际行动。





阿博罗维奇指出，目前监测到的源自中国的黑客行动，还没有涉及破坏美国中期选举的尝试。

最近几个月，特朗普政府曾经声称中国 “ 存在黑客行为 ” 。这些批评出现在中国、美国就多个问题发生意见严重分歧的时刻。

美国联邦调查局局长克里斯托弗 · 雷昨日发出警告，称各家美国公司应当关注外国破解美国公司的知识产权和商业机密的尝试。

他敦促各家公司的董事会成员保持警惕，并警告说，如果这些公司的知识产权正在流失，他们的生意

“

可能在未来几年看起来不会太好。

”

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