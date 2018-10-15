知情人士：习特会习近平将做重大让步 北京正在研究方案

近日多家美媒报道中美两国首脑将在二十国集团峰会期间进行会晤，解决贸易争端。美知情人士称，此次会晤前提是中国做出让步。





综合媒体 10 月 13 日报道称，美国总统特朗普（ Donald Trump ）与中国国家主席习近平有可能在阿根廷布宜诺斯艾利斯出席二十国集团（ G20 ）峰会期间举行双边会晤。





《华尔街日报》早前报道称，白宫委派白宫国家经济委员会和美国财政部主导与中方的沟通策划，而不是以美国贸易代表莱特希泽（ Robert Lighthizer ）和白宫国家贸易委员会主任彼得 • 纳瓦罗（ Peter Navarro ）为首的对华强硬派。





被特朗普总统称为

“

首要中国问题权威

”

的保守派智库

——

哈德逊研究所（

Hudson Institute

）中国战略研究中心主任白邦瑞（

Mike Pillsbury

）在接受福克斯财经频道（

Fox Business

）采访时表示，特朗普同意与习近平会晤的主要原因是中方有望在贸易问题上做出一些重大让步。





他说：

“

我所得知的一些消息是，中方正在研究一套方案，他们试图了解特朗普总统的底线在哪儿，但显然还不确定。

”





美中两国元首可能会晤的消息正值美国股市全线下跌之际。分析认为，美国金融市场的震荡在一定程度上是投资人对美中贸易争端长期化的担忧。此次主张特朗普与习近平举行会晤的美国财长努钦（

Steven Mnuchin

）和白宫国家经济委员会主任库德洛都曾与华尔街有紧密联系。

（多维新闻）

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