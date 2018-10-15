美国寻求汇率问题纳入中美贸易争端的解决 中方承诺汇率稳定

在国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行巴厘岛年会，中国央行行长易纲周六承诺维持人民币汇率 “ 基本稳定 ” 。





易纲对 IMF 指导委员会 (steering committee) 的表态呼应了该组织成员国承诺，即不要货币竞争性贬值。





“ 中国将继续让市场对人民币汇率走势起主导作用， ” 易纲称。我们不会竞争性贬值，不会以汇率作为应对贸易摩擦的工具。





IMF 成员国周六发表的公告还寻求安抚紧张的投资者，承诺加强在贸易问题上的对话。





美国财长努钦周六称，中国官员告诉他，人民币进一步贬值不符合中国利益。他周五接受路透专访时称，汇率问题需为美中贸易谈判的一部分。





“ 我们希望确保 ( 人民币 ) 贬值不会被用于贸易竞争目的， ” 努钦周六对记者称。





人民币兑美元较 4 月底以来已贬值逾 8% ，周五报约 6.91 ，接近 7 的重要心理关口。





在国际货币和金融委员会 (International Monetary and Financial Committee) 公告中，该组织成员国还同意讨论改善世界贸易组织 (WTO) 的办法，使之能更好地解决贸易争端。





“ 我们承认，自由、公平和互惠的商品及服务贸易和投资，是经济增长和创造就业的重要引擎， ” 该委员会在声明中称。





“ 我们会避免竞争性贬值，不会以竞争目的作为汇率目标， ” 声明并称。





欧洲央行总裁德拉吉周六表示，利率 “ 迅速回升 ” 以及资产价格大幅重新定价，是经济前景面临的最大风险。





美联储金融监管副主席夸尔斯 (Randal Quarles) 表示，美联储考虑其举措对新兴市场的影响，但让国内货币政策恢复正常是美联储的优先考虑的问题。





IMFC 公报称， “ 经济复苏愈发不均衡，此前确认的一些风险部分成为现实， ” 指的是关税威胁和资本流出压力。





尽管中国央行对汇率政策作出保证，但部分分析师称人民币疲态将持续，因为中美贸易之争没有明确的解决迹象，而且 1 月即将提高税率。





美联储进一步加息料支撑美元，并加剧新兴市场经济体的资本流出压力。





但日本央行总裁黑田东彦周六表示，美国联邦储备委员会

(

美联储

/FED)

稳步加息对全球经济而言

“

基本是好事

”

，但黑田东彦对于贸易紧张加剧带来的风险更为警惕，称其程度

“

相当不寻常

”

。（路透社）

Twitter

sgnypost





