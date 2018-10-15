美国寻求汇率问题纳入中美贸易争端的解决 中方承诺汇率稳定

在国际货币基金组织(IMF)和世界银行巴厘岛年会，中国央行行长易纲周六承诺维持人民币汇率“基本稳定”。
易纲对IMF指导委员会(steering committee)的表态呼应了该组织成员国承诺，即不要货币竞争性贬值。
“中国将继续让市场对人民币汇率走势起主导作用，”易纲称。我们不会竞争性贬值，不会以汇率作为应对贸易摩擦的工具。
IMF成员国周六发表的公告还寻求安抚紧张的投资者，承诺加强在贸易问题上的对话。
美国财长努钦周六称，中国官员告诉他，人民币进一步贬值不符合中国利益。他周五接受路透专访时称，汇率问题需为美中贸易谈判的一部分。
“我们希望确保(人民币)贬值不会被用于贸易竞争目的，”努钦周六对记者称。
人民币兑美元较4月底以来已贬值逾8%，周五报约6.91，接近7的重要心理关口。
在国际货币和金融委员会(International Monetary and Financial Committee)公告中，该组织成员国还同意讨论改善世界贸易组织(WTO)的办法，使之能更好地解决贸易争端。
“我们承认，自由、公平和互惠的商品及服务贸易和投资，是经济增长和创造就业的重要引擎，”该委员会在声明中称。
“我们会避免竞争性贬值，不会以竞争目的作为汇率目标，”声明并称。
欧洲央行总裁德拉吉周六表示，利率“迅速回升”以及资产价格大幅重新定价，是经济前景面临的最大风险。
美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)表示，美联储考虑其举措对新兴市场的影响，但让国内货币政策恢复正常是美联储的优先考虑的问题。
IMFC公报称，“经济复苏愈发不均衡，此前确认的一些风险部分成为现实，”指的是关税威胁和资本流出压力。
尽管中国央行对汇率政策作出保证，但部分分析师称人民币疲态将持续，因为中美贸易之争没有明确的解决迹象，而且1月即将提高税率。
美联储进一步加息料支撑美元，并加剧新兴市场经济体的资本流出压力。
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