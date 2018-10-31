美国再对中国芯片企业下禁令 中方敦促“立即停止”

外媒称，美国商务部29日表示，将开始限制美国企业向福建省晋华集成电路有限公司销售软件和科技产品。
据美国《华尔街日报》网站10月29日报道，在美国商务部采取上述行动之前，去年12月美国最大的存储芯片制造商美光科技公司在加州联邦法院提起诉讼，指控晋华窃取了该公司的技术。晋华随后于今年1月在中国福建省的一家法院起诉美光科技公司并赢得了一项临时裁决，导致美光部分产品在中国暂时禁售。
另据路透社10月29日报道，美国商务部29日称，已将福建晋华集成电路有限公司列入不能从美国企业采购部件、软件和技术产品的“实体名单”。
报道称，美方此举将此前的一场商业争端升级为中美之间一场国际贸易冲突，可能引发中美新的紧张关系。
对此，2018年10月30日中国外交部发言人陆慷主持例行记者会时强调，中国政府一向要求本国企业按照市场原则，在遵守当地法律法规的基础上开展对外投资合作。中方也一向要求外国政府给予中国企业公平、合理待遇，为中国企业赴有关国家或地区开展投资合作提供良好环境。希望美方多做有利于中美互信与合作的事，而不是相反。
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