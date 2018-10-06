柬埔寨工人最低薪资揭晓 2013年之后涨了约两倍

柬埔寨劳工咨询理事会（LAC）5日下午最后一次会议通过柬制衣和制鞋工人最低薪资标准，2019年1月1日起每月增加至182美元，从2013年的61美元，增至2019年的182美元，上涨了约两倍。
当日，以投票方式决定了明年的最低工资新标准，虽然绝大多票数支持涨至177美元，但洪森首相上午在国家教育学院举行的教师日庆祝活动时表示，2019年柬制衣和制鞋工业的最低工资不会低于180美元。
洪森说，政府、劳资、工会三方基本达成共识是涨至177美元，他决定追加5美元，达到182美元。同时要求降低电费，从现有的每千瓦时0.167美元降至0.12美元。
柬埔寨劳工咨询理事会表示，2019年最低工资比2018年的170美元增加了12美元，加上工人原有法定津贴和福利，包括全勤奖金、交通和住宿补贴、工龄津贴，以及工作满一年的工人补贴，每月总收入超过200美元，还不包括加班费。
有资方表示，以1000名工人计算，每人加薪12美元，明年每月增加开销1.2万美元，一年成本增加至少14.4万美元。
资料显示，1997年柬埔寨工人每个月工资仅30美元，但自2013年以来，政府连续6年调涨成衣和制鞋工人最低工资。
目前，柬埔寨最低工资已比许多服装竞争国家高，其中孟加拉和斯里兰卡最低工资为67美元，印尼为67至140美元，缅甸108美元、越南则为107至260美元。
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