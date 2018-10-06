柬埔寨工人最低薪资揭晓 2013年之后涨了约两倍

柬埔寨劳工咨询理事会（ LAC ） 5 日下午最后一次会议通过柬制衣和制鞋工人最低薪资标准， 2019 年 1 月 1 日起每月增加至 182 美元，从 2013 年的 61 美元，增至 2019 年的 182 美元，上涨了约两倍。

当日，以投票方式决定了明年的最低工资新标准，虽然绝大多票数支持涨至 177 美元，但洪森首相上午在国家教育学院举行的教师日庆祝活动时表示， 2019 年柬制衣和制鞋工业的最低工资不会低于 180 美元。





洪森说，政府、劳资、工会三方基本达成共识是涨至 177 美元，他决定追加 5 美元，达到 182 美元。同时要求降低电费，从现有的每千瓦时 0.167 美元降至 0.12 美元。

柬埔寨劳工咨询理事会表示， 2019 年最低工资比 2018 年的 170 美元增加了 12 美元，加上工人原有法定津贴和福利，包括全勤奖金、交通和住宿补贴、工龄津贴，以及工作满一年的工人补贴，每月总收入超过 200 美元，还不包括加班费。

有资方表示，以 1000 名工人计算，每人加薪 12 美元，明年每月增加开销 1.2 万美元，一年成本增加至少 14.4 万美元。





资料显示， 1997 年柬埔寨工人每个月工资仅 30 美元，但自 2013 年以来，政府连续 6 年调涨成衣和制鞋工人最低工资。

目前，柬埔寨最低工资已比许多服装竞争国家高，其中孟加拉和斯里兰卡最低工资为

67

美元，印尼为

67

至

140

美元，缅甸

108

美元、越南则为

107

至

260

美元。

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