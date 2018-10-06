肥胖未来将成女性患癌首因

英国癌症研究会的一份报告指出，肥胖将取代吸烟成为女性患癌的最大可预防原因。





如果目前的趋势持续下去， “ 转折点 ” 将在 25 年后出现。该慈善机构眼下呼吁发起一场运动，以提高人们对肥胖致癌这一事实的认识 —— 目前只有 1/7 的英国人知道存在这样的关联。





英国去年被列为西欧 “ 最肥胖 ” 的国家，其肥胖率的上升幅度高于美国。

上述报告指出，预计将出现上述变化的原因有两个：一是吸烟人数减少，二是英国全国的肥胖和体重问题发生率上升。





公共健康机构早就警告英国要防范与体重相关的流行病。约 62% 的英国人被认为肥胖或超重。与此同时，预计英国烟民占总人口的比例到 2025 年将下降约 4 个百分点至 22% ，而预计同期英国的超重和肥胖问题将出现同等程度的增长。





报告得出的结论是，在女性人口中，这个 “ 转折点 ” 将出现在 2043 年。由于在男性中与吸烟有关的癌症发病率较高，且体重问题导致的各种疾病发病率较低，在男性人口中出现这一变化的时间很可能要晚得多。英国癌症研究会的预防专家琳达 · 鲍德教授呼吁政府发起一场可与过去 20 年间促使吸烟率明显下降的运动相媲美的运动。





她说： “ 吸烟率下降值得庆祝。这表明，数千年来提高人们对健康风险认识的努力以及包括征税、取缔烟草营销活动和禁止在室内公共场所吸烟在内的强有力的政治行动取得了成效。但是，就像在支持人们戒烟方面还有很多事要做一样，我们现在也需要行动起来，阻止与体重相关的癌症浪潮，确保上述预测结果永远不会成为现实。 ”





该机构呼吁采取措施，包括在转折点到来前禁止播放推销垃圾食品的电视广告，限制不那么健康的食品和饮料的降价促销活动，这与近年来为应对其他公共卫生问题而发起的提高认识和立法运动类似。该报告标志着英国首次尝试对吸烟和体重问题引发的癌症的预计发病率进行量化和比较。





仅 2035 年一年，吸烟、超重和肥胖加在一起就可能在英国导致逾 9.5 万例癌症病例，相比之下， 2015 年约有 7.5 万例。





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