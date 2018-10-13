中俄与美就对朝制裁问题不同调

美国总统特朗普周三排除了韩国不经美国准许取消对朝鲜制裁的可能性。





韩国外交部长官康京和当天早些时候表示，首尔正在考虑是否取消 2010 年 “ 天安舰 ” 事件后韩国向朝鲜施加的单方面制裁。





特朗普在白宫告诉记者： “ 未经我们准许，他们不会那么做。 ” 当被问及韩方是否与他进行了接触时，他重申： “ 是的，未经我们准许，他们什么都不会做。 ”





韩国总统文在寅急于改善对朝关系，引导朝鲜弃核。放宽制裁以及与美国共同宣布朝鲜战争正式结束符合朝鲜意愿。





美国国务院一名官员说： “ 特朗普总统明确表示放 . 宽制裁需在无核化之后，越快达成这一点，就能越快取消制裁。 ”





【韩联社首尔 10 月 11 日电】韩国统一部长官赵明均 11 日表示，韩国并未具体考虑解除 “ 天安舰 ” 事件后韩国政府人士认为，外长康京和此前有关取消制裁的发言虽有不当，但不至于引发韩美矛盾。特朗普的发言虽有可能激发韩国国内的反美情绪，但也可被认为是特朗普特有的表达风格，本意是为表明韩美在履行对朝制裁方面在进行良好沟通与合作。





【路透社首尔 / 华盛顿 10 月 11 日电】美国总统特朗普周三表示，韩国不会未经美国准许就取消对朝鲜制裁。





特朗普反对韩国单独放松制裁，体现了美韩在朝鲜问题上保持同步的官方立场。他鼓励美国盟国继续对朝鲜实施制裁，直到朝鲜弃核。这是对朝 “ 极限施压 ” 行动的一部分。





韩国外长康京和周三还表示，美国国务卿蓬佩奥对朝韩上月在领导人峰会中达成的军事协议 “ 不满 ” ，罕见披露了韩美之间的分歧。





朝韩双方同意停止军事演习，在边境附近设立禁飞区，并逐步在非军事区移除地雷和护桩。





在周三的年度国政监察中，一名反对党议员向康京和提问，蓬佩奥是否像媒体之前报道的那样，在电话中对这份协议表示了不满。





康京和回答称： “ 没错，是这样。我不能说他措辞强硬。不过他的确就没有接获充分通报表示不满，据我所知，他有很多疑问。 ”





中俄朝呼吁适时调整制裁





【香港《南华早报》网站 10 月 10 日报道】中国、俄罗斯和朝鲜副外长在莫斯科会面，协调对朝鲜半岛无核化进程的三边态度，并呼吁联合国安理会 “ 调整 ” 目前对平壤的制裁方式。





这与特朗普政府的声明恰恰相反，特朗普政府表示，朝鲜完全无核化之前，严厉制裁会一直保留。





工作级会谈周二在莫斯科举行，周三中国外交部发表声明称： “ 三方认为有必要考虑适时启动安理会对朝制裁措施的调整。三方重申反对单边制裁。 ”





中国外交部副部长孔铭佑、俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫和朝鲜外务省副相崔善姬讨论了三国就无核化进程的合作。





中国和俄罗斯支持平壤 “ 分阶段、同步推进相关进程 ” ，确保它在此过程中从国际社会获得补偿，而不必等到完全弃核之后。





声明称： “ 三方一致认为，朝鲜半岛所有问题应通过和平的政治外交方式解决。三方还讨论了通过双边和多边合作建立半岛和平机制的必要性。 ”





【共同社北京 10 月 11 日电】朝鲜官方媒体 11 日报道称，朝鲜、中国和俄罗斯已敦促联合国安理会重新审查对平壤的制裁，辩称朝鲜已经开始采取务实措施弃核。





朝中社报道说，朝中俄三国也确认了反对个别国家对朝鲜的制裁。制裁旨在阻止平壤研发核武器和弹道导弹。





这些立场是 9 日朝鲜外务省副相崔善姬、中国外交部副部长孔铭佑和俄罗斯副外长莫尔古洛夫在莫斯科会谈时作出的表态。





朝鲜和美国已同意尽快举行工作会谈，以安排朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普在年底前再次会晤。

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