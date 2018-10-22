在天上开车不是梦！新加坡空中计程车明年试飞

澳洲广播公司（ ABC News ）报导，德国无人机开发公司 Volocopter 所研发的空中计程车将于 2019 年下半年在新加坡开始试飞。





在地方当局的支持下，无人机车辆将在城市内部空中进行一连串的飞行测试。这家德国公司先前已在杜拜和德国进行无人机驾驶试飞。





Volocopter 执行长陆透（ Florian Reuter ）透过声明表示，新加坡是理想的合作伙伴。他说，“这座城市在技术和城市发展上都走在世界前沿”，“我们相信让空中计程车成真，会是另一个令人兴奋的阶段”。





新加坡经济发展局运输工程司司长陈光辉（ Tan Kong Hwee ）在声明中对这一项“振奋人心”的消息表示欢迎。





据海峡时报报导，新加坡是第一个在 2016 年后试驾无人驾驶计程车的国家，并在去年公布从 2020 年开始将向通勤者推出“无人驾驶公车和巴士”计划。





Volocopter 研发的无人机驾驶电动飞机可以在城市中心提供短途飞行，最多能乘坐两名乘客，最远可达 30 公里。





该项目未来计划建设专用的天空站，乘客登上飞机后只要输入目的地，无人机就会自动起飞。飞机将在 100 公尺高度“安静”飞行，地面不会听到飞机噪音。

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