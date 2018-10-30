迎战中期选举 特朗普阵营花600万美元买60秒广告

台媒称，美国总统特朗普竞选团队竞选经理帕斯凯尔在29日播出的美国有线电视新闻网（CNN）专访中指出，为了在即将登场的中期选举为共和党拉抬声势，特朗普选举阵营花了600万美元购买广告。
据台湾联合新闻网10月30日报道，帕斯凯尔表示，这则60秒选举广告诉求重点在于目前美国经济蓬勃发展，片中也有10年前美国经济萧条时的景象回顾，广告片对观众提出警告：“如果我们忘记曾经经历的过去，那现在这一些就可能消失。”
他表示，特朗普竞选阵营如此大手笔购买广告的策略，可以说是前所未见的，毕竟在这次11月6日的中期选举特朗普并未参选，选票上也没有印着特朗普的名字。
帕斯凯尔表示，这波广告是要让民众知道，事情真的有慢慢变好，“大家要继续投票给共和党，继续推动总统的各项政策。”
他说，成功有时候会带来自满，因此这波广告是要提醒民众，美国出现经济好转是有原因的，“这是努力得来的。”
帕斯凯尔说，特朗普阵营推出的这波广告与前总统里根1984年寻求连任的选举广告“美国之晨”风格类似，但内容有更为扣人心弦的感情，而且运用了现代科技。
帕斯凯尔也说，由于时间与经费都非常充裕，因此这波最新广告筹备与制作总共花费了数月之久。根据统计，特朗普争取连任的选举阵营已经募得超过1亿美元。
他表示：“大多数政治广告都只花一到两周的时间完成，我们的做法则有重大意义。”
他指出，等到2020年时，特朗普选举阵营会隆重推出“特朗普2.0”的版本。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost