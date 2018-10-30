黑海海底惊现世界最古老完整沉船 已沉睡2400年

西媒称，众所周知，无论是尤利西斯、奥德修斯还是荷马本人，都只是神话人物或传说中的人。不过，考古学家日前在黑海发现了一艘已经在海底沉睡了2400年之久的几乎完好无损的沉船，与《荷马史诗》中描述的英雄奥德修斯被绑在桅杆上的船只非常相似。
据西班牙《国家报》网站报道，这艘来自古希腊的沉船在一个国际考古团队深入黑海海底探测1万年间水位变化时赫然出现在考古人员面前，考古学家利用碳追踪实验确认了这艘船是在约2400年前的现今保加利亚海岸附近沉没的，这艘保存非常完好的沉船与大英博物馆馆藏的一个公元前480年-470年的陶罐上所绘的船只十分相似，陶罐上的画面呈现的是被绑在桅杆上的奥德修斯正在抵抗海妖塞壬的蛊惑。
报道称，如果这艘船的确是在公元前400年左右沉没，那么船上的水手很可能在此前经历了伯罗奔尼撒战争的蹂躏，当时希腊人长期冒险背井离乡，向东部和北部进发，在黑海沿岸建立殖民地。在发现沉船的2000米深海处，黑暗统治着一切，科研小组发布的图像是利用“摄影测量技术”进行的非常精准的三维重建。
此外，在那样一个深度也没有任何氧气，正是因为这个原因，沉船才得以完好无损，没有遭受深海甲壳类生物的啃食，没有侵蚀者、光线和氧气，这片深海数千年来保存着这个古老的世界级秘密。
“一艘古典时代沉船能够在2000米深海完好无损保存至今是我从未想到过的。”研究团队领导者、南安普顿大学水下考古中心主任乔恩·亚当斯在一份声明中指出。令研究人员惊讶的是，船上的桅杆、船舵和桨都保存完好，正是由于这种极好的保存状态，考古学家们才得以发现了这艘迄今为止世界上最古老的完整沉船。“这将改变我们对古代造船和海上航行的理解。”亚当斯说。
报道称，这并不是这支考古探险队唯一的收获，该团队在长达3年时间内对这里的一片约2000平方公里的海底进行了勘探，陆续发现了60多艘船舶的残骸，最近的来自17世纪，此前发现的最古老的沉船来自罗马帝国时代。
根据联合国教科文组织的规定，目前要做的是将沉船发现地保护起来。
考古学家罗西奥·卡斯蒂略表示，寒冷的海水对沉船的保护非常有利，但气候变化导致的气温上升可能会在未来对船只造成损害。
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