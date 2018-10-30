用鸡毛培育鸡块？英媒：“人造鸡肉”走上餐桌并非梦想

英媒称，当第38个世界粮食日来临之际，全世界正面临一场危机：人类日益增长对肉类的需要和供应不足的矛盾。美国食品公司JUST的科学家在旧金山提供一个解决方案：让鸡毛变成鸡！BBC记者先品为快，已经尝了它的味道。
据英国广播公司网站报道，说起来，这已经不是什么新思维。1931年，英国著名的前首相温斯顿·丘吉尔就提出养这种鸡的想法。
1931年正是丘吉尔政治生涯的低谷，作为前财政大臣都没能受邀参加英国新政府组阁。也许这到给了他思考人类未来大问题的机会。
那一年丘吉尔表示，人类行为非常荒谬：好不容易养只鸡，但只吃鸡胸脯和鸡翅，把其它部分都扔了。
他预测，有一天，人类不再会做这种蠢事，而能在合适的条件下专门培育他们想吃的那部分。（这样就会避免浪费时间去养鸡头鸡屁股等。）
报道称，丘吉尔的理想似乎终于在87年后被美国科学家实现了。
美国科学家在旧金山的一个农场里展示用鸡的羽毛培育出来的鸡块。
这种鸡块，吃起来完全是鸡肉的味道，而且新鲜可口，据说它的源头就是旧金山实验室附近的一个农场上咯咯叫着满地跑着的鸡群。
报道称，这可是真正的肉，但是从动物细胞培育生长出来的肉，并且它被描述通过培养、合成，体外等等科学方式在实验室生长出来的肉。
报道称，这种人造鸡肉“很干净”，看不到让人害怕的鲜血，今后做鸡肉菜肴也不用杀鸡了。
科学家们在一个小的生物反应器中用两天时间即可培育出一只鸡块。
这个过程需要使用一种蛋白质来促进细胞成倍繁殖，并在鸡肉生长的时候，就像盖房子一样提供某种类型的支架，使得这种鸡肉成型。
JUST公司的总裁特里克表示，这种鸡肉到了2018年年底就可以出现在一些餐厅的菜单上了。
特里克说：“我们用植物制作鸡蛋，冰淇淋或黄油，我们现在用肉做出肉来。而且你不需要宰杀动物”。
品尝了这种炸鸡块的BBC记者说，味道令人印象深刻：鸡皮很脆，肉的味道鲜美，虽然肉嚼起来的感觉比快餐店的炸鸡块稍微软点。
特里克和其他一些企业家表示，他们造出人造鸡，也希望停止宰杀动物，保护环境。
他们表示，在保护地球环境的同时，这样可以解决全世界人口越来越多但肉不够吃的问题。他们特别指出，他们做出的这种肉没有用转基因技术，鸡肉生长也无需抗生素。
即使JUST已经能生产足够多的鸡块来卖，但不太可能会卖给美国的餐馆。因为美国政府尚未决定怎么对这个进行立法、订规矩。美国的大多数食物都受到美国食品和药物管理局（FDA）的监管。
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